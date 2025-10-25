मराठवाडा

Ajit Pawar: पन्नास हजार कुटुंबांची दिवाळी नव्या घरात; अजित पवार यांच्या घोषणेची बीडमध्ये पूर्तता

Beed PM Awas Yojana: दिवाळी नवीन घरकुलात’ अशी घोषणा जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद हाती घेतल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पहिल्या बैठकीत केली होती. त्यांच्या घोषणेची पूर्तता करण्यासाठी यंत्रणेने मेहनत घेतली आणि त्यांच्या घोषणेची अंमलबजावणी यशस्वी केली.
Ajit Pawar

Ajit Pawar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बीड : ‘दिवाळी नवीन घरकुलात’ अशी घोषणा जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद हाती घेतल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पहिल्या बैठकीत केली होती. त्यांच्या घोषणेची पूर्तता करण्यासाठी यंत्रणेने मेहनत घेतली आणि त्यांच्या घोषणेची अंमलबजावणी यशस्वी केली.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
Beed
Infrastructure
Developed
Pradhanmantri Awas Yojana

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com