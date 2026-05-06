Beed News: बीडचे पोलिस मामा विना हेल्मेट झाले सुसाट ; मोठ्या साहेबांच्या पत्राला मिळाली केराची टोपली; दोन दिवसच झाले आदेशाचे पालन

बीड: एखाद्या कडक शिस्तीच्या शाळेत मुख्याध्यापकांनी छडी उगारली की दोन दिवस मुले शांत बसतात आणि तिसऱ्या दिवशी पुन्हा गोंधळ सुरू होतो, अगदी तशीच काहीशी अवस्था सध्या बीड पोलिस दलाची झाली आहे..जिल्ह्याचे पोलिस अधीक्षक नवनीत काँवत यांनी खाकी वर्दीला शिस्त लावण्यासाठी हेल्मेट सक्तीचे हत्यार उपसले खरे पण त्यांच्याच हाताखालील फौज या आदेशाला जुमानत नसल्याचे चित्र उघडपणे समोर आले आहे. पोलिस अधीक्षकांचे पत्र म्हणजे पोलिसांसाठी जणू दोन दिवसांचा सण आणि तिसऱ्या दिवसापासून पुन्हा विना हेल्मेटचा रणकंदण, असा नवा शिरस्ताच बीडच्या खाकीने पाडला आहे..बीड जिल्हा पोलिस दलात सध्या पत्र-प्रताप नावाची एक अनोखी परंपरा सुरू झाली आहे. पोलिस अधीक्षक नवनीत काँवत यांनी गेल्या चार महिन्यांत तब्बल चारवेळा अधिकृत पत्र काढून पोलिस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना हेल्मेट वापरण्याचे आदेश दिले. मात्र, या आदेशाचा मान राखण्याऐवजी बीड पोलिसांनी त्याची अक्षरशः ऐशी-तैशी केली आहे. साहेबांचे पत्र प्रसिद्ध झाले, की पहिल्या ४८ तासांत रस्त्यांवर आणि पोलिस मुख्यालयात हेल्मेटधारी पोलिसांची जणू जत्रा भरते. मात्र, आदेशाची शाई वाळते न वाळते तोच, तिसऱ्या दिवसापासून हेच हेल्मेट गायब होतात आणि पोलिस कर्मचारी पुन्हा विना हेल्मेट सुसाट गाड्या पळवताना दिसतात..मुख्यालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वारातूनच विना हेल्मेट पोलिस अधिकारी आणि कर्मचारी जेव्हा सुसाट बाहेर पडतात, तेव्हा शिस्त फक्त कागदावरच आहे का, असा खोचक सवाल बीडचे नागरिक विचारू लागले आहेत. सामान्य माणसाने चुकून हेल्मेट लावले नाही, तर पोलिस मामा लगेच पावती फाडतात आणि त्याला रस्ते सुरक्षा नियमांचे लांबलचक डोस पाजतात. मात्र, जेव्हा स्वतः पोलिस उघडपणे नियमांची पायमल्ली करतात, तेव्हा त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे धाडस कुणी दाखवत नाही. स्वतःला शिस्तप्रिय समजणाऱ्या या विभागात साहेबांच्या आदेशाला अशा प्रकारे केराची टोपली दाखवली जात असल्याने जनतेत तीव्र संताप व्यक्त होत आहे..सामान्यांना नियम, पोलिसांना सूट?रस्त्यावरील नाकाबंदीत सामान्य नागरिकांना हेल्मेट नसल्यास दंड ठोठावणारे पोलिस स्वतः मात्र नियमांना हरताळ फासत आहेत. मुख्यालयाच्या गेटवरच जेव्हा विना हेल्मेट पोलिस दिसतात, तेव्हा कायद्याचा धाक सामान्यांपुरताच मर्यादित असल्याचे स्पष्ट होते. पोलिस अधीक्षकांनी काढलेले आदेश हवेत विरले असून, पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या या सुसाट वर्तनामुळे पोलिस दलाची प्रतिमा मलीन होत आहे. आता अधीक्षक काँवत या बेशिस्त कर्मचाऱ्यांवर काय ठोस कारवाई करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..चार महिने, चार पत्रे अन् परिणाम शून्यबीड जिल्ह्याचे पोलिस अधीक्षक नवनीत काँवत यांनी मागील चार महिन्यांत तब्बल चारवेळा लेखी आदेश काढून पोलिस दलाला हेल्मेट सक्ती केली. शिस्तीचा कणा मानल्या जाणाऱ्या पोलिस दलात साहेबांच्या पत्राचा परिणाम केवळ ४८ तासांपुरताच मर्यादित राहणे, ही गंभीर बाब आहे. चार महिन्यांत चारवेळा पत्र काढावे लागणे, हेच मुळात बीड पोलिसांच्या अशिस्तीचे मोठे लक्षण मानले जात आहे. आदेशाचा हा सोपस्कार केवळ सरकारी कागदपत्रे रंगवण्यासाठीच आहे का, अशी शंका आता उपस्थित होत आहे.