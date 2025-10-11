मराठवाडा

Beed Crime: बीड जिल्ह्यातील आणखी एका टोळीवर मकोका; नऊ महिन्यांत सहावी कारवाई; नेमकं प्रकरण काय?

Another gang in Beed district booked under MCOCA sixth major action in just nine months: पोलिस तपासात आणखी चार आरोपी निष्पन्न झाले, त्यापैकी एक मृत असून तीन फरार आहेत.
Beed Crime: बीड जिल्ह्यातील आणखी एका टोळीवर मकोका; नऊ महिन्यांत सहावी कारवाई; नेमकं प्रकरण काय?
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बीड, ता. ११ : जिल्ह्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासह गुन्हेगारीवर आळा घालण्यासाठी जिल्हा पोलिस दलाकडून कठोर कारवायांचा धडाका सुरूच आहे. आणखी एका चोरट्यांच्या टोळीवर मकोका अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. नऊ महिन्यांतील मकोकाची (महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा) ही सहावी मोठी कारवाई आहे. नेकनूर पोलिस ठाणे हद्दीतील लिंबागणेश शिवारातील ओटू पॉवर पवनचक्कीतील कॉपर वायर चोरीप्रकरणी प्रकरणातील ही टोळी आहे.

Loading content, please wait...
Beed
crime
MCOCA court proceedings

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com