Beed Crime: बीड जिल्ह्यातील आणखी एका टोळीवर मकोका; नऊ महिन्यांत सहावी कारवाई; नेमकं प्रकरण काय?

बीड, ता. ११ : जिल्ह्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासह गुन्हेगारीवर आळा घालण्यासाठी जिल्हा पोलिस दलाकडून कठोर कारवायांचा धडाका सुरूच आहे. आणखी एका चोरट्यांच्या टोळीवर मकोका अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. नऊ महिन्यांतील मकोकाची (महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा) ही सहावी मोठी कारवाई आहे. नेकनूर पोलिस ठाणे हद्दीतील लिंबागणेश शिवारातील ओटू पॉवर पवनचक्कीतील कॉपर वायर चोरीप्रकरणी प्रकरणातील ही टोळी आहे..मे महिन्यात १२ ते १४ चोरट्यांनी १७ लाख ७५ हजार रुपयांची चोरी केली होती. कोयता व लोखंडी रॉडने धमकावले, त्यावर या ठिकाणी असलेल्या सुरक्षारक्षकाच्या गोळीबारात राजू विष्णू काळे हा (रा. तुळजापूर, जि. धाराशिव) जागीच ठार झाला होता.गुन्ह्याचा तपास सहायक पोलिस निरीक्षक चंद्रकांत गोसावी आणि उपनिरीक्षक रोकडे यांनी केला. सुभाष भास्कर काळे, बाबुशा भीमराव काळे (दोघेही रा. अंधोरा, ता. कळंब, जि. धाराशिव) आणि रामा ऊर्फ बिल्या शंकर काळे (रा. कन्हेरवाडी, ता. कळंब) यांना अटक केली होती..पोलिस तपासात आणखी चार आरोपी निष्पन्न झाले, त्यापैकी एक मृत असून तीन फरार आहेत. दरम्यान, या टोळीने अहिल्यानगर, सोलापूर, बीड आणि धाराशिव जिल्ह्यांत दरोडा, घरफोडी, जबरी चोरी, दरोड्याची तयारी, अवैध शस्त्र बाळगणे असे १२ गंभीर गुन्हे केल्याचे समोर आले आहे. टोळी प्रमुख सुभाष काळे आहे. .दरम्यान, चंद्रकांत गोसावी यांनी मकोका अंतर्गत प्रस्ताव तयार करून दोन ऑक्टोबरला पोलिस अधीक्षक नवनीत काँवत यांना पाठविला. त्यानंतर हा प्रस्ताव छत्रपती संभाजीनगर परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक वीरेंद्र मिश्र यांच्याकडे कारवाईच्या शिफारशीसह पाठविण्यात आला होता. त्यानुसार शनिवारी या आरोपींवर मकोकाचा प्रस्ताव मंजूर झाला. यानंतर या प्रकरणाचा पुढील तपास सहायक पोलिस अधीक्षक (केज) व्यंकटराम यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे..यापूर्वी पाच टोळ्यांवर मकोकासंतोष देशमुख हत्या प्रकरणाने जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचा मुद्दा समोर आल्यानंतर संघटित गुन्हेगारी रोखण्यासाठी मकोका नुसार गंभीर कारवाया करण्यात येत आहेत. पोलिस अधीक्षक म्हणून जानेवारीत नवनीत काँवत रुजू झाल्यापासून वाल्मीक कराड, सनी आठवले (गोळीबार, बीड), दीपक भोसले (आष्टी खून प्रकरण), गोट्या गित्ते (परळी), दादा शिंदे (केज) या टोळ्यांवर मकोका नुसार कारवाई झाली आहे. .जिल्ह्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी गंभीर गुन्हे करणाऱ्या सराईत गुन्हेगारांविरुद्ध आणि अशा टोळ्यांविरुद्ध मकोका, एमपीडीए अंतर्गत कठोर कारवाई सुरूच राहील.-नवनीत काँवत, पोलिस अधीक्षक बीड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.