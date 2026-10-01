मराठवाडा

Beed News: एकाच वेळी सात स्पा सेंटरवर धाड; बीड पोलिसांच्या कारवाईने शहरात खळबळ, महिला-पुरुष ग्राहक ताब्यात

Beed Police Conduct Raids On Seven Spa Centres: बीडमध्ये सात स्पा सेंटरवर पोलिसांची धडक कारवाई; देहविक्रीच्या संशयावरून ग्राहक ताब्यात
Seven Spa Centres Raided In Beed As Police Investigate Suspected Illegal Activities And Question Customers

Seven Spa Centres Raided In Beed As Police Investigate Suspected Illegal Activities And Question Customers

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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​बीड : शांत समजल्या जाणाऱ्या बीड शहरात स्पा सेंटरच्या गोंडस नावाखाली सुरू असलेल्या अश्लील आणि संशयास्पद प्रकारांविरोधात पोलिसांनी थेट सर्जिकल स्ट्राईक केला आहे. शहरातील विविध भागांतील तब्बल सात स्पा सेंटरवर बुधवारी (ता.३०) पोलिसांनी एकाच वेळी अचानक छापे टाकून अनेक महिला आणि पुरुष ग्राहकांना ताब्यात घेतले. या धडक कारवाईमुळे बेकायदेशीर व्यवसाय चालवणाऱ्यांचे धाबे दणाणले असून संपूर्ण बीड शहरात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.

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