Beed News: एकाच वेळी सात स्पा सेंटरवर धाड; बीड पोलिसांच्या कारवाईने शहरात खळबळ, महिला-पुरुष ग्राहक ताब्यात

बीड : शांत समजल्या जाणाऱ्या बीड शहरात स्पा सेंटरच्या गोंडस नावाखाली सुरू असलेल्या अश्लील आणि संशयास्पद प्रकारांविरोधात पोलिसांनी थेट सर्जिकल स्ट्राईक केला आहे. शहरातील विविध भागांतील तब्बल सात स्पा सेंटरवर बुधवारी (ता.३०) पोलिसांनी एकाच वेळी अचानक छापे टाकून अनेक महिला आणि पुरुष ग्राहकांना ताब्यात घेतले. या धडक कारवाईमुळे बेकायदेशीर व्यवसाय चालवणाऱ्यांचे धाबे दणाणले असून संपूर्ण बीड शहरात प्रचंड खळबळ उडाली आहे..MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.मिळालेल्या माहितीनुसार, बीड शहर आणि शिवाजीनगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत चालणाऱ्या अनेक स्पा सेंटरमध्ये मसाजच्या नावाखाली आक्षेपार्ह आणि देहविक्रीसारखे अनैतिक प्रकार सुरू असल्याची गुप्त माहिती पोलिसांना मिळाली होती. या माहितीची गंभीर दखल घेत पोलीस अधीक्षक नवनीत काँवत यांच्या थेट आदेशानंतर अप्पर पोलीस अधीक्षक समीर शेख यांच्या विशेष पथकाने योजना आखून या सर्व स्पा सेंटरवर एकाच वेळी अचानक धाडी टाकल्या. .कारवाई दरम्यान पोलिसांनी सातही स्पा सेंटरमधून संशयित महिला आणि पुरुष ग्राहकांना ताब्यात घेतले. या सर्वांना तात्काळ पोलीस बंदोबस्तात वैद्यकीय तपासणीसाठी बीड जिल्हा रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहे. वैद्यकीय तपासणीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर आणि पोलिसांच्या प्राथमिक चौकशीनंतर या स्पा सेंटरमध्ये नेमके काय चालले होते, याचा पर्दाफाश होणार आहे..बीड शहरात गेल्या काही दिवसांपासून गल्लीबोळात स्पा सेंटरचे पीक आले आहे. उच्चभ्रू वस्ती आणि मुख्य बाजारपेठेच्या भागात स्पाच्या नावाखाली अनैतिक प्रकार चालत असल्याच्या तक्रारी नागरिक व सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून वारंवार केल्या जात होत्या. पोलिसांच्या या धडक कारवाईमुळे या काळ्या धंद्यांचे मूळ उघडे पडले आहे..Yavatmal DCC Election: डीसीसी'च्या रणधुमाळीत ‘बिनविरोध’चा डाव! खासदार संजय देशमुख बिनविरोध; पुसद तालुका गटही बिनविरोध .\r\nया प्रकरणी सर्व स्पा सेंटर चालकांवर तसेच मालकांवर गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. पोलिसांच्या या धडाकेबाज कारवाईचे नागरिक आणि महिला वर्गाकडून जोरदार स्वागत केले जात असून, शहरात बेकायदेशीरपणे चालणारे सर्व स्पा सेंटर कायमचे बंद करण्याची मागणी आता जोर धरत आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.