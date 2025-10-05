मराठवाडा

Beed Police: बोलून नव्हे करून दाखवलं; पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी बीडच्या पोलिसांनी दिला सव्वासहा लाखांचा हात

Maharashtra Floods: बीड जिल्हा पोलिस दलाने अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्तांसाठी ६.३९ लाख रुपयांची मदत मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत जमा केली. मानवतेचा संदेश देत खाकी गणवेषातील पोलिसांनी माणुसकीचा नवा आदर्श निर्माण केला.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बीड : पोलिस दलाबाबत सामान्य नागरिकांच्या मनात अनेकदा एक ठरावीक प्रतिमा तयार झालेली असते. कडक शिस्तीची, कायदा-सुव्यवस्था राखणारी, गुन्हेगारांना वेसण घालणारी; पण या सर्व पारंपरिक भूमिकेपलीकडेही एक हळवा, संवेदनशील आणि कर्तव्यनिष्ठ चेहरा असतो, तो अलीकडे जिल्ह्यातील अतिवृष्टी आणि महापुराच्या संकटात दिसून आला.

Beed
police
cm relief fund
maharashtra floods

