Beed Police: बोलून नव्हे करून दाखवलं; पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी बीडच्या पोलिसांनी दिला सव्वासहा लाखांचा हात

बीड : पोलिस दलाबाबत सामान्य नागरिकांच्या मनात अनेकदा एक ठरावीक प्रतिमा तयार झालेली असते. कडक शिस्तीची, कायदा-सुव्यवस्था राखणारी, गुन्हेगारांना वेसण घालणारी; पण या सर्व पारंपरिक भूमिकेपलीकडेही एक हळवा, संवेदनशील आणि कर्तव्यनिष्ठ चेहरा असतो, तो अलीकडे जिल्ह्यातील अतिवृष्टी आणि महापुराच्या संकटात दिसून आला..पुराच्या पाण्यात अडकलेल्या चिमुकल्यांना, वृद्धांना आणि निरागस शेळ्यांना आपल्या खांद्यावर घेऊन सुरक्षित ठिकाणी पोहोचवणारे पोलिस शिरूर कासार तालुक्यात दिसले. त्यांच्या या धाडसी आणि माणुसकीच्या कृतीने अनेकांची मने जिंकली. ही केवळ एक कृती नव्हे, तर पोलिस दलाच्या बांधिलकीची आणि संवेदनशीलतेची साक्षच होती..मात्र, पोलिस दल तिथेच थांबले नाही. पुढचे पाऊल उचलत, जिल्ह्यातील पूरग्रस्तांसाठी रोख स्वरूपात सव्वासहा लाखांची भरीव मदत उभी केली. ६,३९,००० रुपयांचा निधी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत जमा करून तो अधिकृतपणे सरकारकडे वर्ग करण्यात आला. संकटात सापडलेल्या आपल्या बांधवांसाठी खाकीने माणुसकीची जबाबदारी पेलली..गेल्या पंधरवड्यात बीड जिल्ह्यासह संपूर्ण मराठवाडा अक्षरशः कहराखाली आला. शेकडो घरं उद्ध्वस्त झाली, सात लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांचे सुमारे सहा लाख हेक्टर शेतीपिकांचे नुकसान झाले. जनावरे, जमीन, आयुष्याचे आधार हातातून निसटले. अशा काळोख्या संकटात, बळिराजाच्या मदतीसाठी अनेक घटक पुढे सरसावले. त्या यादीत अग्रेसर ठरले बीड जिल्हा पोलिस दल..या मदतीच्या उपक्रमाची प्रेरणा स्वतः पोलिस अधीक्षक नवनीत काँवत यांच्या कृतीतून मिळाली. त्यांनी स्वखुशीने ५० रुपयांची मदत मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीस देत या मदतीचा पाया घातला. नंतर त्यांनी जिल्ह्यातील सर्व पोलिस अधिकारी आणि अंमलदारांना या कार्यात सहभागी होण्याचे आवाहन केले. त्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. कुणी वेतनातून दिलं, कुणी घरखर्चातून वाटा उचलला. पण एकूणच सगळ्यांनी 'आम्हीही तुमच्यासोबत आहोत' असं स्पष्टपणे दाखवून दिलं..जमा झालेली ही रक्कम थेट पूरग्रस्त भागातील नागरिकांच्या पुनर्वसनासाठी सरकारकडे पाठवण्यात आली. खाकी गणवेष परिधान करणाऱ्यांच्या अंतःकरणात माणुसकीचा दीप तेवत असल्याचं हे जिवंत उदाहरण ठरलं..Uttar Pradesh : नेपाळमधील अराजकतेच्या पार्श्वभूमीवर CM योगी ऍक्शन मोडवर;पोलिसांना दिले आदेश.पोलिसही माणूसच आहेत. आम्हालाही अनेकदा संकटांचा सामना करावा लागतो. पण समाजातील सामान्य माणसांसाठी, विशेषतः शेतकऱ्यांसाठी मदतीचा हात पुढे करणं ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे. ही मदतदेखील त्याच कर्तव्यभावनेतून उभी राहिली आहे. संकटसमयी नागरिकांच्या मदतीसाठी पोलिस दल सदैव तत्पर आहे.- नवनीत काँवत,पोलिस अधीक्षक, बीड.