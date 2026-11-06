Beed News: पोलिस भरतीतील गैरप्रकार समोर आणणाऱ्याचा मृतदेह आढळला, घातपाताचा नातेवाइकांचा आरोप, बारा तास ठिय्या

बीड: धाराशिव पोलिस भरती (२०२४-२५) मधील खेळाडू कोट्यातील बोगस प्रमाणपत्रांचे मोठे रॅकेट पुराव्यानिशी उघडकीस आणणारा, सात वर्षांपासून पोलिस भरतीची तयारी करणारा खेळाडू वैभव चव्हाण (रा. नवगण राजुरी, ता. बीड) याचा संशयास्पद मृत्यू झाल्याची घटना घडली. गुरुवारी बीड ग्रामीण पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील इमामपूर परिसरात एका झाडाला गळफास घेतलेल्या अवस्थेत वैभवचा मृतदेह आढळला. हा घातपाताचा प्रकार असल्याचा संशय नातेवाइकांनी व्यक्त केला. .गुन्हा दाखल होईपर्यंत मृतदेह ताब्यात न घेण्याची भूमिका घेत नातेवाइकांनी ब्बल बारा तास ठिय्या आंदोलन केले. पोलिसांच्या आश्वासनानंतर रात्री उशिरापर्यंत कायदेशीर प्रक्रिया सुरू होती. वैभव हा उत्कृष्ट कराटेपटू होता. धाराशिव पोलिस भरतीत खेळाडू कोट्यातून तो प्रतिक्षा यादीत (वेटिंग लिस्ट) असताना, .त्याच्यापुढील उमेदवाराने बोगस क्रीडा प्रमाणपत्र सादर करून नोकरी लाटल्याचे त्याच्या निदर्शनास आले. याविरोधात वैभवने पुणे येथील क्रीडा आयुक्तालयात तक्रार दाखल केली होती. या प्रकरणात राज्यातील १४ पोलिस कर्मचाऱ्यांसह काही क्रीडा अधिकारी निलंबित झाले होते. तर, बोगस प्रमाणपत्र देणाऱ्या कुराश असोसिएशनच्या अध्यक्ष व सचिवांना पुणे गुन्हे शाखेने सप्टेंबर २०२६ मध्ये अटक केली होती..वैभव चव्हाण याच्या कुटुंबातील सदस्यांशी सविस्तर संवाद साधण्यात आला आहे. कुटुंबीयांच्या जबाबानुसार फिर्याद दाखल करण्यात येईल. आश्वासनानंतर नातेवाइकांनी वैभवचा मृतदेह ताब्यात घेऊन अंत्यसंस्कार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे. - सोमनाथ जाधव, पोलिस निरीक्षक, बीड ग्रामीण पोलिस ठाणे.पोलिस प्रशासनाने नातेवाइकांशी संवाद साधल्यानंतरच पंचनामा, उत्तरीय तपासणी आदी प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्या. वैद्यकीय आचारसंहितेनुसार उत्तरीय तपासणी अहवाल पूर्णपणे गोपनीय असल्याने त्यासंदर्भात कोणतीही माहिती उघड करता येणार नाही. - डॉ. अमोल जोगदंड, जिल्हा रुग्णालय, बीड.कॉल रेकार्डिंगबाबत चर्चामृत्यूपूर्वी वैभवने एका मित्राला ऑडिओ रेकॉर्डिंग पाठवून आपल्या जिवाला धोका असल्याचे स्पष्ट म्हटले होते. माझा मृत्यू कशाही पद्धतीने झाला, तरी त्याला कुराश संघटना जबाबदार असेल, असे तो त्यात म्हणाला होता, अशी चर्चा परिसरात सुरू होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.