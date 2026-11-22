बीड : क्रीडा क्षेत्रात जेव्हा संघप्रमुख स्वतः मैदानात उतरून खेळाडूंचा उत्साह वाढवतो, तेव्हा इतिहास घडतोच. बीड पोलीस दलाच्या बाबतीतही नेमके हेच घडले आहे. पोलीस अधीक्षक नवनीत काँवत यांनी स्वतः मैदानात उतरून खेळत संघाचे मनोबल उंचावल्याने, तब्बल २९ वर्षांनंतर बीड पोलीस दलाने परिक्षेत्रीय पोलीस क्रीडा स्पर्धेचे सर्वसाधारण विजेतेपद (जनरल चॅम्पियनशिप) पटकावत ऐतिहासिक बाजी मारली आहे. १९९७ नंतर पहिल्यांदाच बीड पोलिसांनी या मानाच्या चषकावर आपले नाव कोरले असून, यजमानपद भूषवताना मिळवलेला हा विजय पोलीस दलाच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवणारा ठरला आहे..Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.बीड पोलीस दलाच्या यजमानपदाखाली १५ ते २१ नोव्हेंबर २०२६ दरम्यान पोलीस मुख्यालयाच्या मैदानावर ३७ व्या छत्रपती संभाजीनगर परिक्षेत्रीय पोलीस क्रीडा स्पर्धा मोठ्या उत्साहात पार पडल्या. या स्पर्धेत छत्रपती संभाजीनगर शहर, छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण, जालना, धाराशिव आणि बीड या पाच पोलीस घटकांतील ७०० हून अधिक पोलीस अधिकारी व अंमलदारांनी सहभाग नोंदवला होता. शनिवारी सायंकाळी विशेष पोलीस महानिरीक्षक वीरेंद्र मिश्र यांच्या हस्ते विजेत्या खेळाडू आणि संघांना चषक देऊन गौरवण्यात आले. स्पर्धेच्या अंतिम गुणतक्त्यानुसार बीड पोलीस संघाने पुरुष व महिला गटात मिळून एकूण ३४९ गुणांची कमाई करत सर्वसाधारण विजेतेपद पटकावले. .छत्रपती संभाजीनगर शहर संघाने ३४० गुणांसह द्वितीय, छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण संघाने १३४ गुणांसह तृतीय, धाराशिव संघाने ८९ गुणांसह चौथा, तर जालना संघाने ३१ गुणांसह पाचवा क्रमांक मिळवला. विशेष म्हणजे, पुरुष गटात बीड पोलीस संघाने २२० गुण मिळवून प्रथम क्रमांक पटकावला, तर महिला गटात छत्रपती संभाजीनगर शहर संघाने १४२ गुणांसह प्रथम आणि बीड पोलीस महिला संघाने १२९ गुणांसह द्वितीय क्रमांक मिळवत मोलाची साथ दिली. या स्पर्धेत छत्रपती संभाजीनगर शहरचा बाबासाहेब मंडलिक हा सर्वोत्कृष्ट पुरुष खेळाडू, तर छत्रपती संभाजीनगर शहरचीच एस. पवार ही सर्वोत्कृष्ट महिला खेळाडू ठरली..या सोहळ्याला विशेष पोलीस महानिरीक्षक वीरेंद्र मिश्र, पोलीस अधीक्षक नवनीत काँवत, जिल्हा परिषदेचे सीईओ जितीन रहेमान, छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक प्रकाश जाधव, जालना पोलीस अधीक्षक तेगबीर संधू, छत्रपती संभाजीनगर शहरच्या पोलीस उपायुक्त शर्मिष्ठा घार्गे, धाराशिवचे अपर पोलीस अधीक्षक सचिन पांडकर, बीडचे अपर पोलीस अधीक्षक समीर शेख, आयकर आयुक्त नेहा ठाकूर, आयआरएस नितीका काँवत आदी मान्यवर उपस्थित होते. प्रास्ताविक पोलीस अधीक्षक नवनीत काँवत यांनी केले, सूत्रसंचालन हवालदार अनिल शेळके, अथर्व शेळके, ज्ञानदेव काशीद व महिला पोलीस वैष्णवी माळी यांनी केले, तर आभार अपर पोलीस अधीक्षक समीर शेख यांनी मानले. यजमानपद भूषवताना मैदानांची तयारी, निवास, भोजन, वाहतूक आणि शिस्तबद्ध नियोजनासाठी विविध समित्यांचे अधिकारी, लिपिकीय कर्मचारी आणि अंमलदारांनी अहोरात्र परिश्रम घेतले. पुढच्या वर्षीच्या परिक्षेत्रीय पोलीस क्रीडा स्पर्धा छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण येथे होणार आहेत. १९९७ नंतर तब्बल २९ वर्षांनी मिळालेल्या या ऐतिहासिक विजयामुळे बीड पोलीस दलात आणि क्रीडाप्रेमींमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे..व्हॉलीबॉलसह सांघिक आणि वैयक्तिक क्रीडा प्रकारांत वर्चस्वया स्पर्धेत हॉकी, फुटबॉल, हँडबॉल, व्हॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, खो-खो, ॲथलेटिक्स, क्रॉसकंट्री, जलतरण, कुस्ती, बॉक्सिंग, ज्युदो, वेटलिफ्टिंग, तायक्वांदो, वु-शु आदी क्रीडा प्रकारांचा समावेश होता. हँडबॉल, बास्केटबॉल, खो-खो आणि व्हॉलीबॉलमध्ये बीडने प्रथम क्रमांक पटकावला, तर हॉकी आणि कबड्डीत द्वितीय क्रमांक मिळवला. विशेषतः पुरुष व्हॉलीबॉलच्या अंतिम सामन्यात बीडने छत्रपती संभाजीनगर शहर संघाचा पराभव करत सुवर्णपदक जिंकले. फुटबॉलमध्ये छत्रपती संभाजीनगर शहर प्रथम, तर जालना द्वितीय ठरले. खो-खो मध्ये बीड महिला संघाने प्रथम क्रमांक पटकावला, तर व्हॉलीबॉलमध्ये छत्रपती संभाजीनगर शहर प्रथम आणि धाराशिव द्वितीय राहिले. बास्केटबॉल व कबड्डीत छत्रपती संभाजीनगर शहरने बाजी मारली..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...रस्सीखेच, बहारदार सांस्कृतिक कार्यक्रम अन् फटाक्यांची आतषबाजीबक्षीस वितरणापूर्वी बहारदार सांस्कृतिक कार्यक्रम पार पडला. महिला अधिकारी आणि पोलीस अधिकाऱ्यांच्या पत्नी व कुटुंबीयांसाठी आयोजित संगीत खुर्ची स्पर्धेत आयकर आयुक्त नेहा ठाकूर यांनी प्रथम क्रमांक पटकावला. लहान मुलांसाठी धावणे व लिंबू-चमचा स्पर्धा रंगल्या, तर पोलीस अधिकारी आणि सामान्य नागरिक यांच्यातील रस्सीखेच सामन्यात पोलीस अधिकाऱ्यांच्या संघाने बाजी मारली. स्पर्धेनंतर फटाक्यांची जोरदार आतषबाजी करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.