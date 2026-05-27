Beed: साखरपुड्यानंतर PSIने अचानक लग्नाला दिला नकार, बंदुकीचा धाक दाखवल्याचा तरुणीच्या कुटुंबाचा आरोप

बीड: जनतेचे रक्षण करणारी खाकी वर्दी जेव्हा स्वतःच संशयाच्या भोवऱ्यात अडकते, तेव्हा कुंपणानेच शेत खाल्ल्याची भावना निर्माण होते. बीड जिल्ह्यातील मातोरी (शिरूर) येथे अशीच एक घटना समोर आली आहे. .अवघ्या काही दिवसांवर लग्न येऊन ठेपले असताना, थेट पोलिस उपनिरीक्षक (पीएसआय) पदावर कार्यरत असलेल्या नवरदेवाने लग्नाला नकार दिला, त्याने बंदुकीचा धाक दाखविल्याचा आरोप मुलीच्या कुटुंबीयांनी केला आहे..याप्रकरणी पोलिस चकलांबा ठाण्यात संशयित 'पीएसआय' पवन निंबाळकर याच्याविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. नवरदेवाच्या भावानेही वधू पक्षाच्याविरोधात तक्रार दिली आहे..माहितीनुसार, मिळालेल्या पीएसआय पवन निंबाळकर याचा थाटामाटात साखरपुडा झाला होता. मुलीच्या पित्याने लग्नाची तयारी सुरू केली होती. साहित्याची खरेदी केली होती. घरात लग्नाची धामधूम सुरू झाली होती. नातेवाइकांना निमंत्रण पत्रिका वाटप करण्याची तयारी सुरू असतानाच, 'पीएसआय' नवरदेवाने अचानक लग्नाला नकार दिला. एवढेच नव्हे तर, जाब विचारण्यासाठी गेलेल्या मुलीच्या नातेवाइकांना शासकीय बंदुकीचा धाक दाखवून ठार मारण्याची धमकी दिल्याचा गंभीर आरोप फिर्यादीत करण्यात आला आहे..परस्पर विरोधी तक्रारदरम्यान, 'पीएसआय' पवन निंबाळकर याच्या भावानेही चकलांबा पोलिस ठाण्यात धाव घेत तक्रार दिली आहे. संबंधित मुलगी आणि तिच्या नातेवाइकांनी लग्नाबाबत चुकीची माहिती देऊन आपली फसवणूक केली आहे. जाणीवपूर्वक 'पीएसआय' भावाला या प्रकरणात अडकवले जात असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. सध्या चकलांबा पोलिसांनी दोन्ही बाजूंचे गुन्हे दाखल करून सखोल चौकशी सुरू केली आहे. चौकशीअंती नेमका प्रकार समोर येईल, असे पोलिसांनी सांगितले.