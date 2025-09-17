मराठवाडा

Pankaja Munde: ''बप्पा तुम्ही भाग्यवान.. कापनीच्या वेळी आलात'' पंकजा मुंडेंकडून बजरंग सोनवणेंना चिमटा

Beed Railway Inauguration: ''एकवेळ माझं नाव नाही घेतलं तरी चालेल परंतु आमच्या प्रितमताईंचं नाव या कार्यक्रमात आवर्जून घ्या, असं मी मुख्यमंत्र्यांना म्हणाले. त्याचं कारण त्यांनी या रेल्वेमार्गासाठी दहा वर्षे मेहनत घेतली.''
Beed Railway: मागच्या काही वर्षांपासून बीडमध्ये मराठा-विरुद्ध ओबीसी चित्र निर्माण झालेलं आहे. त्यातही लोकसभा निवडणुकीत पंकजा मुंडे यांचा पराभव करुन बजरंग सोनवणे हे निवडून आल्याने हा वाद आणखी विकोपाला गेला. त्यानंतर दुसऱ्यांदा मंत्री पंकजा मुंडे आणि खासदार बजरंग सोनवणे हे एकाच मंचावर दिसून आले.

