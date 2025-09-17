Pankaja Munde: ''बप्पा तुम्ही भाग्यवान.. कापनीच्या वेळी आलात'' पंकजा मुंडेंकडून बजरंग सोनवणेंना चिमटा

Beed Railway: मागच्या काही वर्षांपासून बीडमध्ये मराठा-विरुद्ध ओबीसी चित्र निर्माण झालेलं आहे. त्यातही लोकसभा निवडणुकीत पंकजा मुंडे यांचा पराभव करुन बजरंग सोनवणे हे निवडून आल्याने हा वाद आणखी विकोपाला गेला. त्यानंतर दुसऱ्यांदा मंत्री पंकजा मुंडे आणि खासदार बजरंग सोनवणे हे एकाच मंचावर दिसून आले. .कारण होतं, बीडच्या रेल्वेचा उद्घाटन सोहळा. उद्धघाटन सोहळ्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री पंकजा मुंडे, खासदार बजरंग सोनवणे, धनंजय मुंडे आणि इतरही महत्त्वाचे नेते हजर होते. यावेळी पंकजा मुंडेंनी बजरंग सोनवणेंचं नाव घेऊन त्यांना चिमटा काढला..Ajit Pawar : कृषिपंपाच्या वीजबिल माफीवर काढणार मार्ग; उपमुख्यमंंत्री अजित पवार यांचे आश्वासन .पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, एकवेळ माझं नाव नाही घेतलं तरी चालेल परंतु आमच्या प्रितमताईंचं नाव या कार्यक्रमात आवर्जून घ्या, असं मी मुख्यमंत्र्यांना म्हणाले. त्याचं कारण त्यांनी या रेल्वेमार्गासाठी दहा वर्षे मेहनत घेतली.मुंडे पुढे म्हणाल्या, बाप्पा (बजरंग सोनवणे) तुम्ही भाग्यवान आहात. नांगरलं कुणी, पेरणी कुणी केली अन् कापनीच्या वेळी आमचे बप्पा आले. मला आनंद आहे तुम्ही रेल्वेला आणखी विकासाकडे नेण्यासाठी प्रयत्न कराल. त्यासाठी मी तुमच्या पाठिशी खंबीरपणे उभी आहे..Ajit Pawar: शेतकऱ्यांनी योग्य वेळी कर्जमाफी देऊ: उपमुख्यमंत्री अजित पवार; राष्ट्रवादीत अनिल देसाई दाखल, साताऱ्याच्या मातीशी आपुलकीची नाळ .दोन राजकीय वैरी एकमेकांबद्दल आदराने, कौतुकाने बोलल्याने त्याची चर्चा होत आहे. राजकारणात आक्रस्ताळेपणा, विखार वाढला आहे. त्यातच बीडमध्ये पंकजा मुंडेंनी मोठ्या मनाने विकासासाठी बजरंग सोनवणेंच्या सोबत उभं राहण्याचं विधान केल्याने त्यांचं कौतुक होतंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.