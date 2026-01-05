मराठवाडा

Beed : पत्नी FB लाइव्ह करत होती, पतीच्या अंगावरून ट्रॉली गेली; ऊसतोड कामगार असलेल्या रीलस्टारचा मृत्यू

Ganesh Dongare : बीडमधील ऊसतोडणीचं काम करणाऱ्या गणेश डोंगरे या रीलस्टार तरुणाचा ट्रॅक्टर ट्रॉली अंगावर पडून मृत्यू झालाय. ही घटना घडली तेव्हा त्याची पत्नी फेसबुक लाइव्ह करत होती.
Beed Reels Star Ganesh Dongare Dies In Accident

सूरज यादव
बीडमध्ये ट्रॅक्टर ट्रॉली अंगावरून गेल्यानं ऊसतोड कामगाराचा जागीच मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडलीय. ऊसतोड कामगाराचं नाव गणेश डोंगरे असं असून तो रीलस्टारही होता. जेव्हा घटना घडली तेव्हा गणेशची पत्नी अश्विनी फेसबुक लाइव्ह करत होती. तिच्या डोळ्यादेखतच ही दुर्घटना घडली. तिला लक्षात आलं तेव्हा लाइव्हमध्येच ती किंचाळल्याचंही ऐकू येतं.

