Beed : पत्नी FB लाइव्ह करत होती, पतीच्या अंगावरून ट्रॉली गेली; ऊसतोड कामगार असलेल्या रीलस्टारचा मृत्यू

बीडमध्ये ट्रॅक्टर ट्रॉली अंगावरून गेल्यानं ऊसतोड कामगाराचा जागीच मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडलीय. ऊसतोड कामगाराचं नाव गणेश डोंगरे असं असून तो रीलस्टारही होता. जेव्हा घटना घडली तेव्हा गणेशची पत्नी अश्विनी फेसबुक लाइव्ह करत होती. तिच्या डोळ्यादेखतच ही दुर्घटना घडली. तिला लक्षात आलं तेव्हा लाइव्हमध्येच ती किंचाळल्याचंही ऐकू येतं..वडवणी तालुक्यातल्या डोंगरेवाडी सोन्नाखोटा इथला रहिवाशी असणारा गणेश डोंगरे आणि त्यांची पत्नी ऊसतोडीसाठी आले होते. कारखान्याजवळ ते थांबले असताना गणेश डोंगरे याच्या अंगावरून ट्रॅक्टर ट्रॉली गेली. गणेशच्या अशा अकाली मृत्यूमुळे त्याची पत्नी, तीन मुली आणि आई-वडिलांवर दु:खाचा डोंगर कोसळलाय..एक्स गर्लफ्रेंडला अमेरिकेत संपवलं, पोलिसात ती बेपत्ता असल्याची तक्रार दिली अन् तरुण भारतात परतला.गणेश डोंगरे याची घरची शेती अवघी एक एकर इतकी होती. गणेशवरच कुटुंबाची जबाबदारी होती. त्याची पत्नीही त्याला ऊसतोडीसह कष्टायच्या कामात साथ देत होती. गावी पत्र्याच्या शेडमध्ये राहणाऱ्या गणेश-अश्विनीने ऊस तोडणीही सुरू केली होती. अश्विनी आणि गणेश हे त्यांचे व्हिडीओ शेअर करायचे. ऊसतोडणी करत ज्या परिस्थितीत आपण राहतोय, आपण जे काम करतोय ते दोघंही दाखवत असत..लातूर जिल्ह्यात साखर कारखान्यावर ऊसतोडीसाठी गणेश आणि अश्वीनी आले होते. शनिवारी दुपारी गणेश आणि अश्विनी ट्रॅक्टर भरून साखर कारखान्यावर पोहोचले होते. वजनासाठी ते कारखाना परिसरात थांबले असताना एक ट्रॅक्टर पलटी झाला. तो गणेश यांच्या अंगावर कोसळल्यानं त्यांचा जागीच मृत्यू झाला तर एक जण जखमी झाला. घटना घडली तेव्हा गणेश यांची पत्नी अश्विनी कारखाना परिसरात फेसबुक लाइव्ह करत होती..