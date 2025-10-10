मराठवाडा

Cough Syrup: बंदी घातलेल्या कफ सीरपच्या बीडमध्ये 500 बाटल्या; पुण्यातल्या वितरकाने केला पुरवठा

Supply Chain Traced from Pune Distributor to Medical Stores in Beed, Ashti, Parli, and Gevrai; Investigation Underway: बीडमध्ये बंदी घातलेल्या कफ सीरपचा साठा जप्त करण्यात आला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बीडः महाराष्ट्र शासनाने विक्रीस बंदी घातलेल्या रेस्पिफ्रेश टीआर कफ सिरपचा साठा बीड जिल्ह्यात सापडला असून औषध प्रशासनात खळबळ उडाली. पुण्यातील एका वितरकाकडून बीडमधील दोन एजन्सींना या सिरपचा पुरवठा झाला असून त्या एजन्सीकडून बीड शहर, आष्टी, परळी आणि गेवराई येथील मेडिकलपर्यंत तो पोहोचल्याचं समोर आलं आहे.

