Cough Syrup: बंदी घातलेल्या कफ सीरपच्या बीडमध्ये 500 बाटल्या; पुण्यातल्या वितरकाने केला पुरवठा

बीडः महाराष्ट्र शासनाने विक्रीस बंदी घातलेल्या रेस्पिफ्रेश टीआर कफ सिरपचा साठा बीड जिल्ह्यात सापडला असून औषध प्रशासनात खळबळ उडाली. पुण्यातील एका वितरकाकडून बीडमधील दोन एजन्सींना या सिरपचा पुरवठा झाला असून त्या एजन्सीकडून बीड शहर, आष्टी, परळी आणि गेवराई येथील मेडिकलपर्यंत तो पोहोचल्याचं समोर आलं आहे. .औषध प्रशासनाने तातडीने तपास सुरू केला असून सर्व साठा मागवण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगण्यात आले आहे. अहमदाबाद येथील स्मार्टवे वेलनेस प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने तयार केलेल्या या सिरपमुळे जिल्ह्यात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. बीड शहर व तालुक्यात रेस्पिफ्रेश कफ सिरपचा मोठ्या प्रमाणात पुरवठा केला जात असल्याचे सांगण्यात आले आहे. यामध्ये बीड जिल्ह्यातील १७७, गेवराई तालुक्यात १६६, परळी तालुक्यात ७२ व आष्टी तालुक्यात १८ बाटल्यांचा पुरवठा झाला आहे. यातील काही बाटल्यांची विक्रीही झाली असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. बंदी असलेल्या रेस्पिफ्रेश कफ सिरपचा साठा विक्री करण्यासाठी काढलेला दोष सापडलेली बॅच व जिल्ह्यात असलेली बॅच ही वेगवेगळी असून अद्याप तरी जिल्ह्यात यामुळे कुणाला त्रास झाल्याची तक्रार दाखल करण्यात आलेली नाही, अशी दिलासादायक माहिती समोर आली आहे.