Beed Crime : बीड ग्रामीण पोलिसांची लांछनास्पद अकार्यक्षमता उघड; एलसीबीच्या कारवाईने बीड ग्रामीण पोलीस ठाण्याची पोलखोल; ३० लाखांचा गांजा जप्त

बीड - जिल्ह्यात अमली पदार्थांच्या तस्करीविरोधात एका बाजूला पोलीस प्रशासनाकडून कठोर पावले उचलली जात असताना, खुद्द बीड ग्रामीण पोलीस ठाण्याच्या कार्यक्षमतेवर अत्यंत गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. स्थानिक गुन्हे शाखेने नवगण राजुरी (ता. जि. बीड) येथे धाड टाकून तब्बल ६० किलो ७० ग्रॅम गांजा जप्त केला आणि ३० लाखांहून अधिकचा मुद्देमाल हस्तगत केला. ही कारवाई अत्यंत कौतुकास्पद आणि धडाकेबाज असली, तरी ज्या बीड ग्रामीण पोलिसांच्या हद्दीत हा अवैध साठा बिनदिक्कतपणे फुलत होता, त्यांची अकार्यक्षमता आणि हलगर्जीपणा या कारवाईमुळे चव्हाट्यावर आला आहे..स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने अत्यंत गोपनीयता बाळगत नवगण राजुरी येथील गोसखान पठाण याच्या घरावर छापा टाकला. घरातील चार गोण्यांमध्ये लपवून ठेवलेला तब्बल ३० लाख ३ हजार ५०० रुपये मूल्याचा गांजा जप्त करण्यात आला असून आरोपीला बेड्या ठोकल्या आहेत. एलसीबीच्या या प्रामाणिक व धडाकेबाज कामगिरीमुळे तस्करांचे धाबे दणाणले असून त्यांचे सर्वत्र कौतुक होत आहे..एलसीबीसारखी यंत्रणा बाहेरून येऊन कारवाई करते, मग स्थानिक हद्दीत असणाऱ्या बीड ग्रामीण पोलीस ठाण्याच्या अधिकारी व बीट अंमलदारांना त्यांच्याच क्षेत्रात चाललेल्या या काळ्या धंद्याची पुसटशीही कल्पना कशी लागली नाही? हा एक लाखाचा सवाल आहे. पोलिसांच्या नाकाखाली एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर अमली पदार्थांची साठवणूक होत असताना स्थानिक यंत्रणेचे डोळे बंद होते की त्यांना या अवैध धंद्याचा विसर पडला होता, असा संतापजनक सवाल नागरिकांमधून विचारला जात आहे.वरिष्ठ अधिकारी गुन्हेगारांवरोधात फास आवळत असताना, स्थानिक पोलिसांची ही उदासिनता खाकी वर्दीला मोठा कलंक लावणारी ठरली आहे. आता अशा कर्तव्यशून्य आणि अकार्यक्षम पोलिसांवर कठोर कारवाई होणार का, याकडे संपूर्ण बीड जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे..एलसीबीच्या पथकाने केली ही कौतुकास्पद कामगिरीबीड ग्रामीण पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील नवगण राजुरी येथे छापा टाकून ३० लाखांचा गांजा जप्त करण्याची ही यशस्वी कारवाई पोलीस अधीक्षक नवनीत कॉवत, प्रभारी उपविभागीय पोलीस अधिकारी राजीव नवले यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक शिवाजी बंटेवाड, पोलीस अंमलदार आनंद मस्के, स्वाती मुंडे, अर्जुन यादव, गोविंद राख, विकास राठोड, मनोज परजणे, आशपाक सय्यद, बबन सलगर आणि चालक नितीन वडमारे, सुनील राठोड यांनी सहभाग घेतला..तसेच बीड ग्रामीण पोलीस ठाण्याच्या पथकातील सहायक पोलीस निरीक्षक देविदास सोनवळे, पोलीस उपनिरीक्षक सोमननाथ जाधव, पोलीस अंमलदार मनोज जोगदंड, सतीश मुंडे, संतोष जयभाय, फिरोज पठाण, मच्छीद्र बडे, संभाजी भिल्लारे, संतोष कोठुळे व विजय जाधव यांनी या कारवाईत महत्त्वाची भूमिका बजावली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.