Video: ''आम्ही उघडपणे वाल्मिकअण्णांचं समर्थन करतो, त्यात चुकीचं काहीही नाही'', बॅनर झळकलेला संदीप तांदळे नेमकं काय म्हणाला?

संतोष देशमुख खून प्रकरणातला मुख्य आरोपी वाल्मिक कराड, याच्या समर्थनार्थ बीडमध्ये बॅनर झळकत आहेत. कधी बॅनरवर फोटो, कधी आंदोलनात घोषणाबाजी तर कधी सोशल मीडियात समर्थनाच्या पोस्ट झळकतात. त्यामुळे बीडमध्ये नेमकं सुरुय काय? असा प्रश्न उपस्थित होतोय. वाल्मिक कराडचा फोटो टाकून पैशांची मागणी करणाऱ्या संदीप तांदळेने ते आरोप खोडलेले असले तरी वाल्मिक कराडचं त्याने समर्थन केलं आहे..माध्यमांशी बोलताना संदीप तांदळे म्हणाला की, संत भगवानबाबांचा दसरा मेळावा आहे, स्व. गोपीनाथराव मुंडेंनी चालवलेली परंपरा वर्षानुवर्षे सुरु आहे. त्या मेळाव्याच्या निमित्ताने आम्ही अन्नदानाचं आयोजन केलं होतं. प्रत्येकवर्षी आम्ही दसरा मेळाव्यात अन्नदान करतो, त्याप्रमाणे यावर्षीही करण्यात आलेलं होतं. कोणता राजकीय नेता किंवा ट्रस्ट कुठूनही फंडिंग होत नाही. आम्ही मित्र मिळून शंभर-दोनशे रुपये गोळा करत असतो.हाच उपक्रम चुकीच्या पद्धतीने मांडून दसरा मेळाव्याला गालबोट लावण्याचा प्रयत्न काही लोक करीत आहेत. ज्यांनी माझ्याविरोधात पोलिसांत तक्रार दिली, ते हा प्रकार करीत आहेत. त्यांची नावं घेण्याऐवढा मी मोठा माणूस नाही, मी एक सामान्य कुटुंबातला व्यक्ती आहे..Navi Mumbai Airport and Pune citizens benefit : नवी मुंबई विमानतळ सुरू झाल्याने पुणेकरांचाही होणार मोठा फायदा, जाणून घ्या कसा?.संदीप तांदळे पुढे म्हणाला की, बाळा बांगर यांचं नाव मी घेतो. कारण ते मला गुंड प्रवृत्तीचा म्हणाले आहेत. आम्ही वाल्मिक अण्णांचं समर्थन करतो, असं ते म्हणाले. मात्र हे समर्थन आम्ही उघडपणे करतो, त्यात वावगं वाटण्यासारखं काही नाही. हेच समर्थन थांबवण्यासाठीच बांगर यांचे प्रयत्न सुरु आहेत. माझ्यावर बाळा बांगर यांनी आरोप केले, परंतु माझ्यावर कुठल्या पोलिस ठाण्यात, चौकीला गुन्हा नोंद असेल तर दाखवावा. माझी नाहक बदनामी त्यांनी चालवली आहे. त्यांच्याविरोधात मी अब्रूनुकसानीचा दावा दाखल करणार आहे..डोक्यात फरक झालाय का? उर्दूसोबत झोपतो म्हणल्यावर नेटकऱ्यांचीही सटकली; सचिन पिळगावकर पुन्हा ट्रोल; असं काय म्हणाले? .वाल्मिक कराडचं समर्थन''आरोपी आणि गुन्हेगार या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. जेव्हा न्यायालय त्यांना (वाल्मिक कराड) आरोपी म्हणून घोषित करेल, तेव्हा आमची भूमिका बदलणार आहोत. होत्याचं नव्हतं, नव्हत्याचं होतं, करुन वाल्मिकअण्णांना अडकवलं आहे. मुळात त्यांच्यावर खोटा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. ही वस्तूस्थिती सर्वांना माहिती आहे. त्यामुळे त्यांचं समर्थन करताना आम्हाला काहीही चुकीचं वाटत नाही.'' अशा शब्दात तांदळेने कराडचं समर्थन केलं..