Beed Crime News: मस्साजोग (ता. केज) येथील सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणातील संशयितांवरील आरोप निश्चितीबाबत १२ डिसेंबरला होणाऱ्या सुनावणीत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, गुरुवारी (ता. २७) येथील विशेष मकोका न्यायालयात संशयित विष्णू चाटे याच्या जामीन अर्जावर सरकारी पक्षाकडून युक्तिवाद करण्यात आला. घटनेतील फरारी कृष्णा आंधळे सापडत नसल्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचनादेखील तपास यंत्रणांना विशेष मकोका न्यायालयाने दिल्या..संतोष देशमुख यांची गतवर्षी ता. नऊ डिसेंबरला अपहरणासह हत्या करण्यात आली. या प्रकरणी विशेष तपास पथकाने वाल्मीक कराड, विष्णू चाटे, सुदर्शन घुले, जयराम चाटे, प्रतीक घुले, महेश केदार आणि कृष्णा आंधळे यांच्यावर अपहरण, खंडणी आणि हत्येचा ठपका ठेवला. या प्रकरणाची सुनावणी येथील विशेष मकोका न्यायाधीश व्यंकटेश पटवदकर यांच्या न्यायालयात सुरू आहे. मात्र, घटनेला वर्ष लोटत आले तरी यातील कृष्णा आंधळे अद्याप फरार आहे..Pune New Police Stations : पुणेकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! ; शहरात पाच नवीन पोलिस स्टेशन्स वाढणार, जाणून घ्या कुठे?.गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत विशेष सहायक सरकारी वकील बाळासाहेब कोल्हे यांनी विष्णू चाटे याचा या प्रकरणात कसा सहभाग आहे, याबाबतचे पुरावे न्यायालयासमोर आणले. यावेळी या प्रकरणातील संशयित कृष्णा आंधळे अद्यापही फरार असल्याच्या मुद्द्यावर न्यायालयाने लक्ष वेधत तपास यंत्रणांकडे याबाबतची विचारणा करून तो का सापडत नाही, याबाबतचा अहवाल सादर करावा, अशा सूचना केल्या. तसेच पुढील सुनावणी १२ डिसेंबरला होणार असून, या दिवशी आरोप निश्चित होऊन सुनावणी सुरू होऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.