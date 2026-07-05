मराठवाडा

Beed: सरपंचपदासाठी कायपण? मराठा असूनही मिळवले पारधी जातीचे प्रमाणपत्र, पडताळणी समितीनं ठरवलं रद्द

Fake Scheduled Tribe Certificate Cancelled in Beed: बीड जिल्ह्यात सरपंचपदासाठी मराठा समाजातील महिलेने पारधी (अनुसूचित जमाती) जातीचे कथित बोगस प्रमाणपत्र सादर केल्याचे उघड झाले.
Beed

Beed

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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बीड: ग्रामपंचायतीत सरपंच पद अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असल्यानं त्याचा लाभ घेण्यासाठी बनावट प्रमाणपत्र सादर केल्याचं उघडकीस आलं आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे बोरखेड इथल्या मराठा असलेल्या जिजाबाई पवार यांनी पारधी जातीचं बोगस प्रमाणपत्र सादर केलं. या प्रकरणी जात पडताळणी समितीने जिजाबाई विठ्ठल पवार यांना मोठा धक्का दिला आहे.

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