मराठवाडा
Sarpanch Santosh Deshmukh Case: सुदर्शन घुलेचा दोषमुक्ती अर्ज नामंजूर; संतोष देशमुख हत्या प्रकरण, पुढील सुनावणी 'या' तारखेला
MCOCA Court Rejects Sudarshan Ghule’s Plea: मस्साजोग (ता. केज) येथील सरपंच संतोष देशमुख यांचे अपहरण आणि हत्येच्या घटनेतील मुख्य आरोपी सुदर्शन घुले याचा दोषमुक्तीचा अर्ज गुरुवारी विशेष मकोका न्यायालयाने फेटाळला.
बीड : मस्साजोग (ता. केज) येथील सरपंच संतोष देशमुख यांचे अपहरण आणि हत्येच्या घटनेतील मुख्य आरोपी सुदर्शन घुले याचा दोषमुक्तीचा अर्ज गुरुवारी (ता. नऊ) विशेष मकोका न्यायालयाने फेटाळला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २८ ऑक्टोबरला होणार आहे.