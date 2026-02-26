Video: वाल्मिक कराड पुन्हा करु शकतो जामिनासाठी अर्ज; जाणून घ्या काय आहे तरतूद?

Walmik Karad News: वाल्मिक कराडला सुप्रीम कोर्टानं चांगला दणका दिलाय. त्यामुळे आता त्याचा तुरुंगातला मुक्कामच वाढलाय. मात्र कराड पुन्हा कोर्टाकडे जामिनासाठी अर्ज करु शकतो. त्याबाबतची तरतूद काय आहे ते पाहूया..बीड जिल्ह्यातील मस्साजोग गावचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या निर्घृण हत्येनं महाराष्ट्र हादरला. बीड जिल्ह्याची राज्यासह देशात बदनामी झाली. २०२४ च्या ९ डिसेंबरला ही दुर्दैवी घटना घडली. पण या हत्याकांडाचा मास्टरमाईंड आहे तो म्हणजे वाल्मिक कराड. हा वाल्मिक कराड राजकीय कनेक्शन्समुळे कायम चर्चेत अन् वादात येतो. त्यातही खास म्हणजे धनंजय मुंडेंशी असलेलं कनेक्शन चर्चेत आलं. ते इतकं याच वाल्मिक कराडमुळे धनंजय मुंडेंना मंत्रिपद गमवावं लागलं, पालकमंत्री पदावरही पाणी सोडावं लागलं. तरी, संतोष देशमुख हत्याकांडप्रकरणी वाल्मिक कराडच्या नावानं दोषारोप पत्रही बीडच्या विशेष न्यायालयात सादर करण्यात आलंय..तरी, संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाशी संबंध नाही, मला यातून दोषमुक्त करा, अशी मागणी करत वाल्मिक कराड याने जामिनासाठी सत्र न्यायालयापासून ते सर्वोच्च न्यायालयाची दारं ठोठावली होती. याची सुरुवात झाली बीडच्या विशेष न्यायालयापासून. तिथे जामीन अर्ज फेटाळला गेला. त्यानंतर औरंगाबाद खंडपीठ, तिथेही दिलासा नाही. मग मुंबई उच्च न्यायालय, तिथेही निराशा आणि अखेर थेट सर्वोच्च न्यायालयाची पायरी तो चढला.गुरुवार, दि. २६ फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश यांच्या समोर वाल्मिक कराडच्या जामीन अर्जावर सुनावणी झाली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी करण्यासच नकार देत जामीन अर्ज फेटाळला. यामुळे वाल्मिक कराडला मोठा धक्का बसला आहे. सध्या तरी त्याच्या तुरुंगाबाहेर येण्याच्या वाटा पूर्णपणे बंद झाल्या आहेत. पण त्या तात्पुरत्या काळासाठी..कारण, जर खटल्याची सुनावणी पुढे सरकली नाही, ट्रायलमध्ये विलंब झाला, तर वर्षभरानंतर पुन्हा वाल्मिकला जामिनासाठी अर्ज करण्याची संधी राहणार आहे. पण आत्ताच्या घडीला वाल्मिकला दिलासा मिळालेला नाही..Sunetra Pawar: सुनेत्रा पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष; प्रफुल्ल पटेल यांची घोषणा.सुप्रीम कोर्टातील आजच्या सुनावणीपूर्वी संतोष देशमुखांचे बंधू धनंजय देशमुख यांनी याबाबत कॅव्हेट दाखल केले होते. “आमचं म्हणणंही न्यायालयासमोर मांडणार,” असल्याचं देशमुख यांनी म्हटलं होतं. मागील दीड वर्षांपासून देशमुख कुटुंब आजही न्यायाच्या प्रतीक्षेत असल्याचेही ते म्हणाले. म्हणजेच, या प्रकरणात कायदेशीर आणि सामाजिक दोन्ही पातळ्यांवर संघर्ष सुरू आहे..संतोष देशमुख हत्याप्रकरणातील फरार आरोपी कृष्णा आंधळे हा गावात तीनवेळा येऊन गेल्याचा आरोप, संतोष देशमुख यांचे बंधू धनंजय देशमुख यांनी केला होता. विशेष म्हणजे कृष्णा आंधळे गावी आल्याची माहिती त्यांनी सीआयडीलादेखील दिल्याचं सांगितलं. कृष्णा आंधळे मोबाईल वापरत नाही. मात्र, त्याला जेलबंद कसे करायचे याचा विचार गरजेचा आहे. आमच्या कुटुंबाला या आरोपीपासून धोका आहे. हे आरोपी सैतानी वृत्तीचे असून कृष्णा आंधळेला अटक करून त्याची धिंड जिल्हाभरात काढावी, अशी मागणी धनंजय देशमुख यांनी केली..Pachod Theft : चोरट्यांनी बनविले शेतकऱ्यांना 'लक्ष्य'! पाणी असूनही पिकांची होरपळ; दोनशेवर शेतकऱ्यांच्या विद्यूत पंपाचे केबल रात्रीतून लंपास.कृष्णा आंधळेचं प्रकरण ताजं असतानाच, आता सुप्रीम कोर्टाने वाल्मिक कराडला झटका दिला आहे. तरी, आवादा कंपनीला खंडणी मागितल्याच्या वादामधून संतोष देशमुख यांची हत्या झाल्याचं या आरोपपत्रामध्ये म्हटलं आहे. खंडणी, ॲट्रॉसिटी, हत्या या तिन्ही घटनांचा आरोपपत्रात एकत्रित उल्लेख करण्यात आला आहे.मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येने केवळ एका कुटुंबाला नाही, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सुरक्षेलाच मोठा प्रश्न निर्माण केला आहे. आता सर्वांचं लक्ष आहे ते पुढील ट्रायलवर. आरोपींना शिक्षा होते का? आणि फरार आरोपी कधी सापडतो? हा खटला केवळ एका गावाचा नाही तर न्याय व्यवस्थेची आणि कायदा-सुव्यवस्थेची मोठी कसोटी ठरवणारा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.