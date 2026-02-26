मराठवाडा

Video: वाल्मिक कराड पुन्हा करु शकतो जामिनासाठी अर्ज; जाणून घ्या काय आहे तरतूद?

Supreme Court Blow to walmik Karad No Bail in Santosh Deshmukh Murder Case: सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीपूर्वी स्व. संतोष देशमुखांचे बंधू धनंजय देशमुख यांनी याबाबत कॅव्हेट दाखल केले होते.
Walmik Karad News: वाल्मिक कराडला सुप्रीम कोर्टानं चांगला दणका दिलाय. त्यामुळे आता त्याचा तुरुंगातला मुक्कामच वाढलाय. मात्र कराड पुन्हा कोर्टाकडे जामिनासाठी अर्ज करु शकतो. त्याबाबतची तरतूद काय आहे ते पाहूया.

