Beed News: सिग्नल शो-पीस; अडीच महिने झाले तरी बंदच;भावाच्या लग्नाची खरेदी ठरली शेवटची; विस्कळित वाहतुकीने घेतला बळी

बीड: लग्नाची पत्रिका वाटली... घरात सगळीकडे आनंदाचं वातावरण होतं. प्रतीक्षा तर लग्नाच्या खरेदीसाठी किती उत्साहात होती. पण साठे चौकातल्या त्या गर्दीत आणि गोंधळात काळ दबा धरून बसला होता. सिग्नल बंद, वाहतुकीचा पत्ता नाही आणि त्याच गोंधळात त्या ट्रकने तिला कायमचं हिरावून नेलं. जर तिथले सिग्नल सुरू असते, तर कदाचित परिस्थिती वेगळी असती. साठे चौकातील भीषण अपघातानंतर एका प्रत्यक्षदर्शीने मांडलेली ही व्यथा प्रशासकीय यंत्रणेच्या डोळ्यांत अंजन घालणारी आहे..शहरातील साठे चौकात बुधवारी दुपारी दोन दिवसांवर भावाचे लग्न असलेल्या प्रतीक्षा चौधरी या ट्रकच्या चाकाखाली चिरडून जागीच ठार झाल्या. ही घटना केवळ अपघात नसून, जिल्हा नियोजनातून १६ लाख रुपये खर्च करूनही अडीच महिने सिग्नल बंद ठेवणाऱ्या प्रशासकीय अनास्थेचा हा बळी आहे, असा संतप्त आरोप आता बीडकर करत आहेत. विशेष म्हणजे, याच साठे चौकात यापूर्वी एका पोलिस अधिकाऱ्यासह अन्य चार जणांचे अशाच भीषण अपघातात बळी गेले आहेत. बळी जाऊनही येथील प्रशासकीय यंत्रणेला अद्याप जाग येत नसल्याचे या घटनेने पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे..शहरातील वाहतुकीचा खोळंबा आणि रोजची डोकेदुखी थांबवण्यासाठी आठ वर्षांपासून बंद असलेली सिग्नल प्रणाली पुन्हा सुरू करण्यासाठी जिल्हा नियोजनातून १६ लाख रुपये खर्च करून अडीच महिन्यांपूर्वी हायटेक यंत्रणा उभारली खरी, पण ही यंत्रणा सध्या केवळ शोभेची बाहुली ठरत आहे. सिग्नलचे खांब उभे करून दोन ते अडीच महिने उलटले तरी ते सुरू करण्यासाठी प्रशासनाला अद्याप मुहूर्त सापडलेला नाही. परिणामी, भर उन्हात बीडकरांना रोज तासनतास वाहतूक कोंडीच्या चक्रव्यूहात अडकून पडावे लागत आहे..शहरातील सर्वात गजबजलेले भाग असलेल्या साठे चौक, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, शिवराज पान सेंटर चौक आणि नगर नाका या चार महत्त्वाच्या ठिकाणी हे हायटेक सिग्नल बसवण्यात आले आहेत. मात्र, अडीच महिन्यांपासून हे दिवे गुल असून, ते केवळ प्रशासनाच्या नाकर्तेपणाची साक्ष देत उभे आहेत. दुसरीकडे बार्शी नाका चौकात तर सिग्नलअभावी रोज वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागत असून नागरिकांचे हाल होत आहेत. १६ लाख रुपये खर्च करूनही परिस्थिती जैसे थे असल्याने, हा अवाढव्य खर्च खरंच जनतेच्या सोयीसाठी होता का, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे..यंत्रणा सुरू असती तर ही वेळ आली नसतीप्रशासनाच्या नाकर्तेपणाची किंमत आता बीडकरांना रक्ताने मोजावी लागत आहे. साठे चौकात ज्या ठिकाणी हा भीषण अपघात झाला, तिथे सिग्नल यंत्रणा कार्यान्वित असती, तर अवजड वाहनांच्या वेगावर मर्यादा आली असती आणि वाहतुकीला शिस्त लागली असती. जर हे सिग्नल सुरू असते, तर कदाचित प्रतीक्षा चौधरी यांचा जीव वाचला असता. पोलीस आणि नगरपालिका प्रशासनाच्या समन्वयाअभावी ही यंत्रणा धूळ खात पडली आहे आणि त्याचे परिणाम निष्पाप नागरिकांना भोगावे लागत आहेत..सिग्नल कोसळल्याने कामाचा दर्जा उघडसिग्नल यंत्रणा उभारल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच नगर नाका येथील सिग्नल कोसळल्याची घटना घडली होती. यावरूनच कामाच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. प्रत्येक वेळी कुणीतरी मेल्यावरच प्रशासनाला जाग का येते? असे अनेक सवाल आता बीडच्या जनतेकडून विचारले जात आहेत."अवजड वाहने भर शहरात घुसतातच कशी? बायपास असतानाही ट्रक सुसाट धावतात आणि पोलीस बघ्याची भूमिका घेतात. त्यात हे बंद सिग्नल म्हणजे गुन्हेगारांना मोकळे रान दिल्यासारखे आहे. १६ लाखांचा निधी जनतेच्या खिशातून जातो, तो काय अशा मरणासन्न अवस्थेत राहण्यासाठी का?"- निळकंठ उर्फ केके वडमारे, बीड.."शहरात १६ लाखांचे सिग्नल उभे केलेत की कंत्राटदाराची सोय लावून दिली? अडीच महिने झाले तरी हे सिग्नल फक्त शोभेच्या वस्तू बनून राहिले आहेत. साठे चौकातील त्या बहिणीचा मृत्यू हा अपघात नाही, तर प्रशासकीय निष्काळजीपणामुळे झालेली हत्या आहे."- संतोष गायकवाड, बीड."बीडच्या विकासाच्या नावाखाली केवळ खांब उभे केले जातात. काम पूर्ण झाल्याचा अहवाल देऊन बिल काढले असेल, म्हणूनच आता कुणाला त्याचे सोयरसुतक उरले नाही. हा जनतेच्या पैशावर मारलेला दरोडाच आहे."- सुरेश पवार, बीड. ."सिग्नल यंत्रणा उभा केल्यानंतर अवघ्या काही दिवसातच नगर नाका येथील सिग्नल कोसळल्याची घटना घडली होती. त्यामुळे कंत्राटदाराचे काम थांबविण्यात आले. काही प्रमाणात काम अपूर्ण असल्याने सिग्नल चालू करण्यात आलेले नाहीत. पुढील जिल्हा नियोजन बैठकीनंतरच सिग्नलचे काम पूर्ण होईल."- शैलेश फडसे, मुख्याधिकारी नगर परिषद बीड.वाहतूक पोलिस वसुलीत दंग?धुळे-सोलापूर हायवेवरून येणारे अवजड ट्रक नो एन्ट्री तोडून शहरात घुसतातच कसे? बायपास रस्ता उपलब्ध असतानाही हे ट्रक शहराच्या मुख्य चौकातून सुसाट धावतात आणि पोलिस बघ्याची भूमिका घेतात. वाहतूक पोलिस कोंडी सोडवण्यात किंवा शिस्त लावण्यात रस न दाखवता केवळ वसुली करण्यात दंग असल्याचा गंभीर आरोप आता नागरिक उघडपणे करत आहेत. १६ लाखांचे सिग्नल धूळ खात पडून आहेत आणि त्यातच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना जनतेच्या जिवाचे सोयरसुतक उरलेले नाही, हेच या अपघाताने सिद्ध केले आहे.