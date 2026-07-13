मराठवाडा

Beed: एटीएमचा स्लॅब कोसळला; सुदैवाने जीवितहानी टळली

SBI ATM Ceiling Slab Collapses in Beed: बीड एटीएम दुर्घटना, एसबीआय एटीएम आणि इमारत सुरक्षिततेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले असून जीर्ण इमारतींच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटची मागणी जोर धरू लागली आहे.
Beed

Beed

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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बीड: शहरातील नगर रोडवरील पोलिस पेट्रोल पंपाजवळील बावळे कॉम्प्लेक्समधील एसबीआय एटीएमचा स्लॅब अचानक कोसळल्याने परिसरात खळबळ उडाली.

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