Beed: एटीएमचा स्लॅब कोसळला; सुदैवाने जीवितहानी टळली

बीड: शहरातील नगर रोडवरील पोलिस पेट्रोल पंपाजवळील बावळे कॉम्प्लेक्समधील एसबीआय एटीएमचा स्लॅब अचानक कोसळल्याने परिसरात खळबळ उडाली. .सुदैवाने, या भयंकर घटनेच्या वेळी एटीएम केंद्रामध्ये कोणताही ग्राहक हजर नसल्यामुळे मोठी जीवितहानी टळली आहे.. मेधा मांजरेकरांच्या कॅन्सरवर लेक सईची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाली- आई तू खूप... .मात्र, छताचा सिमेंटचा मोठा भाग कोसळल्याने आतील लोखंडी सळ्या उघड्या पडल्या असून, काही क्षणांचा फरक पडला असता तर मोठा अनर्थ घडला असता, अशी भीती प्रत्यक्षदर्शी नागरिकांनी व्यक्त केली आहे..ऐन पावसाळ्यात घडलेल्या या गंभीर घटनेमुळे बीड शहरातील जुन्या, जीर्ण आणि मरणासन्न इमारतींच्या सुरक्षिततेचा तसेच त्यांच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे..ऑफिसला यायला उशीर होतो... दहिसरवरून येताना ट्राफिक लागतं, मला भायखळ्याला बंगला द्या; BMC उपमहापौरांची अश्विनी भिडेंकडे मागणी.आगामी काळात दमदार पाऊस झाल्यास अशा धोकादायक इमारती कोसळून दुर्घटना झाल्यास त्याला जबाबदार कोण, असा संतप्त सवाल जनतेतून उपस्थित होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.