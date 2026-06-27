मराठवाडा

Video: स्कूल बसचालकाचा निष्काळजीपणा! बीडमध्ये अपघात; रस्ता ओलांडताना विद्यार्थिनीला दुचाकीची जोराची धडक, मुलगी जखमी

School bus driver's alleged negligence raises serious concerns over student road safety in Beed: अपघातानंतर तिला तातडीने उपचारासाठी शहरातील खाजगी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले असून, तिच्यावर उपचार सुरू आहेत.
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esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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Beed School Bus Accident: शहरातील गयानगर परिसरात शनिवारी स्कूल बसचालकाचा निष्काळजीपणा आणि शालेय व्यवस्थापनाच्या चुकीच्या नियोजनामुळे एक मोठी दुर्घटना घडली. शाळेच्या बसमधून उतरल्यानंतर रस्ता ओलांडत असताना एका नऊ वर्षीय विद्यार्थिनीला दुचाकीने जोराची धडक दिली. या भीषण अपघातात विद्यार्थिनी गंभीर जखमी झाली आहे.

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