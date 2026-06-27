Video: स्कूल बसचालकाचा निष्काळजीपणा! बीडमध्ये अपघात; रस्ता ओलांडताना विद्यार्थिनीला दुचाकीची जोराची धडक, मुलगी जखमी

Beed School Bus Accident: शहरातील गयानगर परिसरात शनिवारी स्कूल बसचालकाचा निष्काळजीपणा आणि शालेय व्यवस्थापनाच्या चुकीच्या नियोजनामुळे एक मोठी दुर्घटना घडली. शाळेच्या बसमधून उतरल्यानंतर रस्ता ओलांडत असताना एका नऊ वर्षीय विद्यार्थिनीला दुचाकीने जोराची धडक दिली. या भीषण अपघातात विद्यार्थिनी गंभीर जखमी झाली आहे..अभिज्ञा अभिजित माडीवाले (वय ९, रा.गयानगर, बीड) असे अपघातग्रस्त विद्यार्थिनीचे नाव आहे. शनिवारी नेहमीप्रमाणे ती स्कूल बसने घरी परतली होती. मात्र, बसमधून उतरून रस्ता ओलांडत असताना समोरून येणाऱ्या एका वेगवान दुचाकीने तिला जोरदार धडक दिली. या धडकेमुळे अभिज्ञाला जबर मुका मार लागला असून ती गंभीर जखमी झाली. .अपघातानंतर तिला तातडीने उपचारासाठी शहरातील खाजगी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले असून, तिच्यावर उपचार सुरू आहेत. या घटनेमुळे शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीचा आणि सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून पालकांमध्ये तीव्र चिंता व्यक्त केली जात आहे. घटनेची माहिती मिळताच जिल्हा वाहतूक शाखेचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक वैभव पाटील यांच्या सूचनेवरून पोलीस उपनिरीक्षक विजय जाधवर व पथकाने तात्काळ रुग्णालयात धाव घेत परिस्थितीची पाहणी केली..स्कूल बसमधील विद्यार्थी सुरक्षित घरापर्यंत जाईपर्यंतची पूर्ण जबाबदारी बसचालक व कर्मचाऱ्यांची असेल. या संदर्भात बीडमधील सर्व शाळांना लेखी पत्र पाठवले जाईल आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल. वाहतूक नियमांबाबत लवकरच शालेय व्यवस्थापनाची बैठक घेण्यात येणार आहे.- वैभव पाटील, पोलीस निरीक्षक वाहतूक शाखा प्रमुख बीड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.