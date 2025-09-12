मराठवाडा

Beed Crime: चिमुकलीला फास देऊन वडिलांनी संपवले जीवन; बीडमध्ये पत्नीशी वादानंतर घटना

Beed News: बीडमधील इमामपूर मार्गावर पत्नीशी किरकोळ वादानंतर जयराम बोरवडे याने जीवन संपवले आणि त्याची तीन वर्षांची मुलगी अक्षरा हिचाही खून केला. तिचा मृतदेह देखील गळफास लावलेल्या स्थितीत सापडला.
सकाळ वृत्तसेवा
बीड : पत्नी प्रितीसोबत झालेल्या किरकोळ वादानंतर जयराम बोरवडे याने आत्महत्या केल्याची घटना मंगळवारी (ता. नऊ) येथील इमामपूर मार्गावर समोर आली होती.

