Beed Crime: चिमुकलीला फास देऊन वडिलांनी संपवले जीवन; बीडमध्ये पत्नीशी वादानंतर घटना

बीड : पत्नी प्रितीसोबत झालेल्या किरकोळ वादानंतर जयराम बोरवडे याने आत्महत्या केल्याची घटना मंगळवारी (ता. नऊ) येथील इमामपूर मार्गावर समोर आली होती. .यावेळी त्याने आपल्या अक्षरा या तीन वर्षांच्या मुलीला सोबत नेले होते. ती बेपत्ता होती. त्याने अक्षरा हिला गळफास लावून तिचा खून केल्याची बाब गुरुवारी (ता. ११) समोर आली..भाटसांगवी (ता. बीड) येथील जयराम शहादेव बोरवडे (वय ४०) याचा झाडाला गळफास घेतलेल्या स्थितीतील मृतदेह शहराजवळील इमामपूर मार्गावर आढळला होता. तपासात त्याने आपल्या तीनवर्षीय अक्षराला सोबत नेले होते, असे समजले. .त्यामुळे तिचा शोध सुरू झाला होता. बीड ग्रामीण पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक बाळराजे दराडे तपास करत असताना आज तिचाही मृतदेह एका झाडाजवळ गळफास दिल्याच्या स्थितीत आढळला. जयराम बोरवडे याची परिस्थिती चांगली होती. केवळ पत्नीशी किरकोळ वादानंतर त्याने हा प्रकार केल्याचे तपासात समोर आल्याचे दराडे यांनी सांगितले.