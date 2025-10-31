मराठवाडा

Smart Anganwadi Kit: डिजिटल चालना; १६१ अंगणवाड्यांना स्मार्ट कि, प्रत्येकी १ लाख ६४ हजार ५६० रुपयांचा निधी, सुधारणेतील मोठा टप्पा

Beed Ideal Anganwadis: लहान बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि शिक्षण, पोषण, आरोग्य या तिन्ही क्षेत्रांचा दर्जा उंचावण्यासाठी राज्याच्या महिला व बालविकास विभागाने जिल्ह्यातील १६१ अंगणवाड्यांना ‘आदर्श अंगणवाड्या’ करण्यासाठी स्मार्ट अंगणवाडी किट खरेदीस मान्यता दिली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
बीड : लहान बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि शिक्षण, पोषण, आरोग्य या तिन्ही क्षेत्रांचा दर्जा उंचावण्यासाठी राज्याच्या महिला व बालविकास विभागाने जिल्ह्यातील १६१ अंगणवाड्यांना ‘आदर्श अंगणवाड्या’ करण्यासाठी स्मार्ट अंगणवाडी किट खरेदीस मान्यता दिली आहे.

