Smart Anganwadi Kit: डिजिटल चालना; १६१ अंगणवाड्यांना स्मार्ट कि, प्रत्येकी १ लाख ६४ हजार ५६० रुपयांचा निधी, सुधारणेतील मोठा टप्पा

बीड : लहान बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि शिक्षण, पोषण, आरोग्य या तिन्ही क्षेत्रांचा दर्जा उंचावण्यासाठी राज्याच्या महिला व बालविकास विभागाने जिल्ह्यातील १६१ अंगणवाड्यांना 'आदर्श अंगणवाड्या' करण्यासाठी स्मार्ट अंगणवाडी किट खरेदीस मान्यता दिली आहे..यासाठी प्रत्येक अंगणवाडीसाठी एक लाख ६४ हजार ५६० रुपये इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या निधीतून अंगणवाड्यांना आधुनिक स्वरूप देण्यासाठी आवश्यक असलेली शिक्षण, पोषण आणि आरोग्यविषयक साधने खरेदी केली जाणार आहेत..किटसाठी निवड झालेल्या अंगणवाड्यासौंदणा, घाळवाडी, राडी, बर्दापूर, तळोडाख, कुसळवाडी, बाभूळगाव, अंबलटेक, चोथेवाडी, गिरवली, खापरटोन, मुरंबी, धायगुडा पिंपळा, अकोला, सुगाव, दैठणा (राडी), शिराळा, मातकुळी, चिखली, महादेव वस्ती, कापसी, बीडसांगवी, पिंप्री घु., नायगाव, अनपटवाडी, कौडगाव हुडा, नागापूर, हिवरा, हाळम, हेळंब, दैठणा, घनाळतांडा, कावळ्याचीवाडी, जळगव्हाण, आचार्य टाकळी, पिट्टी, डोमरी, कान्होबाचीवाडी, ब्रह्मनाथ येळंब, चिचखंडी, सोमनाथ बोरगाव, ममदापूर (पाटोदा), मोरेवाडी, जोगाईवाडी, धानोरा खु., लोखंडी सावरगाव (तीन), धनेगाव, सौंदना, पिसेगाव, वाघेबाभूळगाव, भाटुंबा, केकतसारणी, पिंपळगव्हाण, नाव्होली, उत्तरेश्वर पिंपरी, सातेफळ, आंधळेचीवाडी, पैठण, रायमोहा (तीन), हटकरवाडी, आव्हाळवाडी, दगडवाडी, लिंबा, पौंडुळ, धनगरवाडी, बोरखेड, मुळूकवाडी, मसेवाडी, हिवरापहाडी, खांडेपारगाव, लिंबारुई, मोरगाव, सगळेवाडी, इंद्रप्रस्थ कॉलनी, अंकुशनगर, कागदी वेस, पंचशीलनगर, शाहूनगर, अजीजपुरा (बीड शहर), हिंगणी हवेली, म्हाळसजवळा, खांडेवस्ती, पिंपळनेर, बाभूळवाडी, सिद्धेश्वरनगर, कुर्ला, दगडी शहाजानपूर, चांदेगाव, महाजनवाडी, कारेगव्हाण, चौदसवाडी, ससेवाडी, देवरवाडी, पिंपळगाव मोची, बोरी सावरगाव, आंधळेवाडी, लाडेगाव, पिसेगाव, कोल्हेवाडी, कासारी, उमरी, काळेगाव घाट, माळेगाव, कोतन, सिरसमार्ग, पाडळशिंगी, काठोडा, सुरळेगाव, भेंड बु., बाबुलतारा, टाकळगव्हाण, भोगलगाव, राजपिंपरी, गोविंदवाडी, बेलगाव, मन्यारवाडी, मुधापुरी, राक्षसभुवन, कोरबुगल्ली, पहाडी पारगाव (दोन), पहाडी दहिफळ, ढगेवाडी, धुनकवड (दोन), चारदरी (दोन), शेरवस्ती, चोरांबा (दोन), आरणवाडी, घागरवाडा, आडहिंगणी, धनखीळतांडा, हिंगणी बु., हिंगणी (खु.) (तीन), कांदेवाडी, कान्नापूर, कोयाळ, म्हातारगाव, मोहखेड (तीन), शिंगणवाडी, सुनरवाडी..किटमध्ये खालील साधने उपलब्ध असतील स्मार्ट टीव्हीशिक्षण-अनुकूल खेळणीबालविकासासाठी ऑडिओ-व्हिज्युअल साधनेवजन काटे व मापन साधनेस्वच्छता साहित्यआरोग्य तपासणी उपकरणेस्वच्छ पिण्याचे पाणीसुरक्षित साठवण व्यवस्था.निवड भौगोलिक, लोकसंख्येच्या आधारावरमहिला व बालविकास विभागाच्या या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील बालकांच्या आरोग्य, पोषण आणि बौद्धिक विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे. अंगणवाड्यांमधील दैनंदिन उपक्रम अधिक परिणामकारक आणि डिजिटल पद्धतीने पार पाडता येतील. अंगणवाड्यांची निवड भौगोलिक आणि लोकसंख्येच्या आधारावर करण्यात आली आहे. या केंद्रांवर स्मार्ट किटची उपलब्धता झाल्यानंतर येत्या काही महिन्यांत 'आदर्श अंगणवाडी' प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित होईल. या योजनेमुळे जिल्हा 'स्मार्ट बालविकास मॉडेल' म्हणून पुढे येण्यासही मदत होणार आहे..Premium|Education expenditure India: ग्रामीण-शहरी भागांतील शिक्षण खर्चात विलक्षण तफावत, उच्च शिक्षणामुळे कुटुंबांचा आर्थिक भार वाढतोय.प्रकल्पाचा उद्देश प्रकल्पाचा उद्देश ग्रामीण भागातील बालकांना शहरांप्रमाणे दर्जेदार शिक्षण आणि पोषण सुविधा उपलब्ध करून देणे हा आहे. अंगणवाड्यांमध्ये बालशिक्षणाचे वातावरण अधिक रंगतदार आणि आकर्षक बनविण्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे. तसेच, शिक्षिका आणि सहायिका यांना या आधुनिक उपकरणांच्या वापराबाबत प्रशिक्षणही देण्यात येणार आहे..