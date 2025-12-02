Beed News: धावत्या बसमध्ये प्रवाशाला ‘हार्ट अटॅक’; वाहनचालकाने ‘एसटी’ नेली थेट बीडच्या रुग्णालयात

बीड : हिवरापाडी येथून बीड येथे येत असलेल्या राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसमध्ये अचानक एका वृद्ध प्रवाशाला हृदयविकाराचा झटका आला..हा प्रकार लक्षात येताच चालक व वाहक यांनी प्रसंगावधान दाखवून बस सरळ जिल्हा रुग्णालयात आणली. यात वेळेत उपचार मिळून प्रवाशाचा जीव वाचला. ही घटना सोमवारी (ता. एक) सकाळी घडली..बीड तालुक्यातील हिवरापाडी येथील ज्येष्ठ रहिवासी सुंदर दादाराव गायके (वय ७२) सोमवारी सकाळी बसने बीडकडे येत होते. प्रवास करत असताना त्यांना अचानक अस्वस्थ वाटू लागले होते..हा प्रकार लक्षात येताच प्रसंगावधान राखत वाहक परमेश्वर गीते व चालक शेषेराव नागरगोजे यांनी तत्काळ बस सरळ बीडच्या शासकीय रुग्णालयात आणली. गायके यांना उपचारासाठी दाखल केले. .Leopard Attack: नशीब बलवत्तर ! 'केळघर भागात बिबट्याचे दुचाकीस्वारांवर हल्ले'; मादीसह तीन-चार पिल्लांचा वावर, दोघांचे प्राण वाचले...रुग्णालयातील डॉक्टरांनी प्राथमिक तपासणीत गायकेंना हृदयविकाराचा झटका आल्याचे सांगितले. त्यांच्यावर पुढील उपचार सुरू आहेत. वेळेत उपचार मिळाल्याने गायकेंची प्रकृती सध्या स्थिर असल्याचे सांगण्यात आले. चालक व वाहक यांच्या तत्परतेचे नागरिकांकडून कौतुक होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.