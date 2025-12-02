मराठवाडा

Beed News: धावत्या बसमध्ये प्रवाशाला ‘हार्ट अटॅक’; वाहनचालकाने ‘एसटी’ नेली थेट बीडच्या रुग्णालयात

Heart Attack: बीडहून हिवरापाडी येथील एसटी बसमध्ये प्रवास करणाऱ्या ७२ वर्षीय वृद्धाला अचानक हृदयविकाराचा झटका आला, मात्र चालक आणि वाहक यांनी दाखवलेल्या प्रसंगावधानामुळे बस थेट जिल्हा रुग्णालयात नेण्यात आली.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बीड : हिवरापाडी येथून बीड येथे येत असलेल्या राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसमध्ये अचानक एका वृद्ध प्रवाशाला हृदयविकाराचा झटका आला.

