मराठवाडा

Beed: प्रेमप्रकरणातून हॉटेलमध्ये २ गटात राडा, मध्यस्थी करायला गेलेल्या मालकालाच संपवलं; 9 जणांवर गुन्हा दाखल

Hotel Owner Killed While Trying to Stop Violent Clash: बीड जिल्ह्यातील टाकळी फाटा येथे प्रेमप्रकरणातून दोन गटांमध्ये झालेल्या वादात मध्यस्थी करणाऱ्या हॉटेलचालकाची चाकू भोसकून हत्या करण्यात आली.
Beed

Beed

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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बीड: एका तरुणाला जीवघेण्या हल्ल्यातून वाचवण्यासाठी मध्यस्थी करायला गेलेल्या हॉटेलचालकाचा चाकू भोसकून खून करण्यात आला. ही घटना केज तालुक्यातील टाकळी फाटा येथे घडली. विलास नवनाथ घुले (वय ३०) असे मृताचे नाव आहे. या घटनेमुळे टाकळी गावात संतापाची लाट उसळली असून ग्रामस्थांनी आरोपींच्या अटकेसाठी राष्ट्रीय महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन केले.

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