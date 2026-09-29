जनता दुष्काळात, तहसीलदार सुट्टीवर; जिल्हाधिकाऱ्यांनी पदभारच काढून घेतला, अधिकारी उरला नावाला

मराठवाड्यासह राज्यात दुष्काळामुळे गंभीर परिस्थिती निर्माण झालीय. राज्य सरकारकडून दुष्काळाचा आढावा घेतला जात आहे. दरम्यान, बीड जिल्ह्यात दुष्काळाचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित केलेल्या बैठकीला दांडी मारणं तहसीलादाराला भोवलंय. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी कारवाईचा बडगा उगारत तहसीलदाराचा पदभार काढून घेतला आहे. केजचे तहसीलदार भारत गंगावणे यांच्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाई केली आहे. पूर्वपरवानगी न घेता मुख्यालय सोडणे आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दुष्काळी आढावा बैठकीला गैरहजर राहणे गंगावणे यांना चांगलेच महागात पडले. जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी त्यांच्याकडील केज तहसीलदार पदाचा पदभार काढून घेतला आहे..केज तालुक्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी शनिवारी केज तहसील कार्यालयाला भेट दिली. यावेळी दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांबाबत महत्त्वाची बैठकही आयोजित करण्यात आली होती. आमदार नमिता मुंदडा यांचीही या बैठकीला उपस्थिती होती. मात्र, तहसीलदार भारत गंगावणे बैठकीला उपस्थित राहिले नाहीत. दुष्काळाच्या काळात तहसीलदारांवर तालुक्यातील विविध उपाययोजनांचा समन्वय करण्याची महत्त्वाची जबाबदारी असते. अशा परिस्थितीत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीला गैरहजर राहणे आणि परवानगीशिवाय मुख्यालय सोडल्याची बाब प्रशासनाने गंभीरपणे घेतली..दुष्काळात वगळलेल्या तालुक्यांचाही यादीत समावेश; मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य सरकारचा निर्णय.तहसीलदारच बैठकीला गैरहजर असल्याच्या प्रकाराची दखल घेत जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आस्थापना शाखेने लेखी आदेश जारी केला. त्यानुसार भारत गंगावणे यांच्याकडील केज तहसीलदार पदाचा अतिरिक्त पदभार नायब तहसीलदार अशोक भंडारे यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे. पुढील आदेश येईपर्यंत भंडारे हेच अतिरिक्त पदभार सांभाळणार आहेत..दरम्यान, बीड जिल्ह्यात दुष्काळाची तीव्रता वाढत असल्याने प्रशासनाकडून उपाययोजनांना वेग देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. अशा वेळी अधिकाऱ्यांनी मुख्यालयात उपस्थित राहून दुष्काळ निवारणाच्या कामांवर लक्ष ठेवणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या या कारवाईची महसूल विभागात चर्चा सुरू झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.