Beed Traffic: वाहतूक कोंडीचा सामना किती दिवस करायचा? प्रवाशांसह नागरिकांचे हाल, विभागाचे कर्मचारी दिसेनात

Beed Traffic Congestion: शहरातील अरुंद रस्ते आणि रस्त्यावरील अतिक्रमणामुळे नागरिकांना सतत वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. शहरातील एकाही चौकात सिग्नल नसल्यामुळे वाहनचालक नियम न पाळता सर्रास वाहने आडवीच ठेवतात.
