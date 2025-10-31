Beed Traffic: वाहतूक कोंडीचा सामना किती दिवस करायचा? प्रवाशांसह नागरिकांचे हाल, विभागाचे कर्मचारी दिसेनात

बीड : शहरातील अरुंद रस्ते आणि रस्त्यावरील अतिक्रमणामुळे नागरिकांना सतत वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. शहरातील एकाही चौकात सिग्नल नसल्यामुळे वाहनचालक नियम न पाळता सर्रास वाहने आडवीच ठेवतात..दिवसभर नागरिकांना शहरभर वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागला, तरी ट्रॅफिक पोलिस एका चौकातही दिसले नाहीत. दिवाळीसाठी गावी आलेल्या आणि परतलेल्या नागरिकांमुळे शहरात वाहनांची संख्या झपाट्याने वाढली होती..बीड शहरातून धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्ग तसेच परळी-अहिल्यानगर महामार्ग जातात, आणि दिवाळीत शहरातील बहुतांश नागरिक पुणे, मुंबई, नाशिक या शहरांमध्ये नोकरी करतात. त्यामुळे एकाचवेळी येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या वाहनांना योग्य मार्ग दाखविण्यासाठी चौकात ट्रॅफिक पोलिस आवश्यक आहेत, मात्र याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून आले..नेहमी गावाकडील वाहने पाहून कारवाई करणाऱ्या ट्रॅफिक पोलिसांनी या दिवाळीच्या सिझनमध्ये कदाचित इतरत्र कारवाई केली असेल, परंतु शहरातील वाहतुकीसाठी कर्मचारी नसल्यामुळे नागरिकांना कोंडी सहन करावी लागली..कोंडीची ठिकाणेशहरातील साठे चौकवरील वळवण्यात आलेला रस्ता, बसस्थानकाच्या दोन्ही बाजू, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, नगर नाका चौक, शिवराज पान सेंटर चौक, अंबिका चौक यासह शहरातील मुख्य चौकात वाहतूक कोंडी दिसून आली..Mumbai Traffic: दिवाळीच्या उत्साहाने मुंबईत कोंडीचे विघ्न, प्रवाशांचा संताप.एसटी स्थानकावर गर्दीबीड मध्यवर्ती बसस्थानकावर दिवाळीनंतर प्रवाशांची मोठी गर्दी दिसून आली. अनेक प्रवासी बस येण्याची वाट पाहत थांबले होते. यात सर्वाधिक प्रवासी पुणे-मुंबई मार्गावरील असल्याचे निदर्शनास आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.