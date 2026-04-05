Beed News: ट्रॅफिकवाले साहेब, जरा लक्ष द्या; वाहतुकीची दुहेरी कोंडी; विकासाच्या नावाखाली रस्ते खोदले, वाहनचालकांची दैना

बीड: उन्हाचा कडाका वाढलेला... अंगाची लाहीलाही होत असतानाच समोर वाहनांचा तुफान रांगा आणि कानावर पडणारा हॉर्नचा कर्णकर्कश आवाज... हे चित्र सध्या बीड शहरातील कोणत्याही मुख्य चौकात गेले की अनुभवायला मिळत आहे. शहराचे सुशोभीकरण आणि विकासकामे सुरू आहेत हे मान्य, पण या कामांच्या नियोजनाअभावी सर्वसामान्यांचा मात्र अक्षरशः श्वास कोंडला जात आहे. कधीकाळी मोकळे वाटणारे रस्ते आता अतिक्रमणे, रस्त्यावरील बांधकाम साहित्य आणि खोदकामामुळे इतके अरुंद झाले आहेत, की दुचाकी काढतानाही कसरत करावी लागत आहे. .जणू काही बीड शहराचा मुख्य मार्ग आता वाहतूक कोंडीचा अधिकृत अड्डा बनला असून, या चक्रव्यूहातून बाहेर पडताना बीडकरांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहिला जात आहे.शहरात सध्या चार ठिकाणी सुसज्ज सिग्नल यंत्रणा बसवण्यात आली, मात्र ती सुरू करण्यासाठी अद्याप मुहूर्त मिळाला नाही. त्यामुळे असून अडचण आणि नसून खोळंबा अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. विशेषतः बार्शी नाका परिसरात रस्त्याचे काम सुरू असल्यामुळे इथून जाणारी वाहतूक अत्यंत संथ झाली. रस्ता खोदल्यामुळे मार्ग अरुंद झाला असून, त्याच अरुंद जागेतून होणारी दुहेरी वाहतूक दररोज वादाचे कारण ठरत आहे..कामाच्या ठिकाणी सुरक्षिततेचे नियम पाळले जात नाहीत आणि वाहतूक वळवण्याचे कोणतेही ठोस नियोजन नसल्याने ही कोंडी अधिकच जटील बनली आहे.केवळ बार्शी नाकाच नाही, तर छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, अण्णा भाऊ साठे चौक, सावता चौक, आंबेडकर पुतळा चौक, कारंजा चौक आणि शिवराज पान सेंटर चौक या सर्व ठिकाणी परिस्थिती बिकट आहे. नगर नाक्यापर्यंत पोचताना वाहनधारकांचा घाम फुटत असून, भर उन्हात शालेय बस आणि रुग्णवाहिका देखील या कोंडीत अडकत आहेत..अनेक चौकांत नवीन कामांचे साहित्य रस्त्यावरच पडून असल्याने वाहतुकीला अडचण झाली. प्रशासन गांभीर्याने पाहणार की छळ सुरू राहणार, असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे. पोलिस कर्मचारी तैनात केले आहेत. काही तांत्रिक कामे पूर्ण होताच वाहतूक सुटसुटीत होईल, नागरिकांनीही सहकार्य करावे, असे मत पोलिस निरीक्षक सुभाष सानप यांनी व्यक्त केले.नियोजनाचा पूर्णतः अभावविकासकामे करताना पर्यायी मार्गांची सोय करणे आवश्यक असते, मात्र बीडमध्ये तसे होताना दिसत नाही. रस्ते खोदून ठेवले आहेत, पण, वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी कोणतीही पर्यायी व्यवस्था नसल्याने तांत्रिक कामे पूर्ण होईपर्यंत नागरिकांना या त्रासातून सुटका मिळेल असे दिसत नाही..शालेय विद्यार्थ्यांचेमोठे हालनगर नाका आणि शिवाजी चौकातील कोंडीमुळे शालेय बसला पोचायला रोज पाऊण ते एक तास उशीर होत आहे. उन्हाचा पारा वाढत असताना लहान मुले या कोंडीत अडकून राहिल्याने पालकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. शालेय वेळेत तरी जास्तीचे पोलिस कर्मचारी तैनात करण्याची गरज आहे."बार्शी नाका परिसरात रस्त्याचे काम सुरू आहे हे मान्य आहे, पण त्यासाठी वाहतुकीचे नियोजन नको का? कामासाठी रस्ते खोदले जातात, पण पर्यायी मार्ग सुचवला जात नाही. तासनतास कोंडीत अडकल्यामुळे वेळेवर ऑफिसला पोचता येत नाही."- नारायण पवार, नागरिक." माझी मुले बसने शाळेला जातात. पण नगर नाका, अण्णा भाऊ साठे चौक आणि शिवाजी चौकातील कोंडीमुळे बसला घरी यायला रोज पाऊण तास उशीर होतोय. प्रशासनाने किमान शालेय वेळेत तरी वाहतूक पोलिसांची संख्या वाढवावी."- अशोक साखरे"शहरात अनेक ठिकाणी कामाचे साहित्य रस्त्यावरच पडले आहे. त्यातच लोकांची बेशिस्त पार्किंग कोंडीत भर घालत आहे. शिवराज पान सेंटर चौक आणि आंबेडकर पुतळा परिसरात पाय ठेवायला जागा नसते. प्रशासनाने कडक पावले उचलून रस्ते मोकळे करावेत."- शरद झोडगे.