Beed News: विजेची तार अंगावर पडून बीड तालुक्यात चिमुकलीचा मृत्यू

बीड : विजेची तार अंगावर पडल्याने अंगणवाडीकडे जाणाऱ्या चिमुकलीचा जागीच मृत्यू झाला. नाळवंडी (ता.बीड) येथील लक्ष्मीआई तांड्यावर ही घटना गुरुवारी (ता.१८) सकाळी घडली. .चिऊ अनिल राठोड (वय तीन) असे मृत चिमुकलीचे नाव आहे. नाळवंडी येथील लक्ष्मीआई तांड्यावरील चिऊ राठोड ही बालिका दररोज प्रमाणे सकाळी साडेनऊला खाऊ खाण्यासाठी घराच्या पाठीमागे असलेल्या रस्त्याने अंगणवाडीकडे धावत जात होती..मात्र, रस्त्यावर असलेल्या खांबावरील जीर्ण विद्युत तार तुटून तिच्या अंगावर पडली. यात विजेच्या धक्क्याने चिऊचा जागीच मृत्यू झाला. दरम्यान, चिऊला जिल्हा रुग्णालयात उत्तरीय तपासणीसाठी दाखल करण्यात आले..सालवड गावात विजेची तार पडून चिमुकल्याचा मृत्यू.दरम्यान, पावसाळ्यापूर्वी महावितरणकडून वीजविषयक देखभाल व दुरुस्तीची कामे करणे, जीर्ण तारा बदलणे गरजेचे होते, तसे न झाल्याने नातेवाइकांनी महावितरणबाबत संताप व्यक्त केला.