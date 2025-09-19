मराठवाडा

Beed News: विजेची तार अंगावर पडून बीड तालुक्यात चिमुकलीचा मृत्यू

Electricity Negligence: बीड जिल्ह्यातील नाळवंडी येथे अंगणवाडीकडे जाणाऱ्या तीन वर्षांच्या चिमुकलीचा विजेचा धक्का बसून मृत्यू झाला. जीर्ण वीजतारा न बदलल्यामुळे नागरिकांमध्ये महावितरणबद्दल संताप आहे.
Beed News

Beed News

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बीड : विजेची तार अंगावर पडल्याने अंगणवाडीकडे जाणाऱ्या चिमुकलीचा जागीच मृत्यू झाला. नाळवंडी (ता.बीड) येथील लक्ष्मीआई तांड्यावर ही घटना गुरुवारी (ता.१८) सकाळी घडली.

Loading content, please wait...
Beed
accident
Electricity
electric wires

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com