Beed Vadwani Railway: वडवणीकरांचे रेल्वेचे स्वप्न पूर्णत्वाकडे; बीडपासून हायस्पीड चाचणी यशस्वी, नागरिकांकडून जल्लोषात स्वागत

बीड/वडवणी : बीड-अहिल्यानगर रेल्वे मार्गावरील बीड ते वडवणी टप्प्यावर गुरुवारी (ता. ११) हायस्पीड रेल्वे चाचणी यशस्वी झाली. रेल्वे प्रतितास १३२ किलोमिटर वेगाने धावली. आता वडवणी टप्प्यातील प्रवाशांचे रेल्वेत बसण्याचे स्वप्न पूर्णात्वाच्या दिशेने आहे..बीड ते वडवणी मार्गावर गेल्या रविवावीर रेल्वे इंजिन धावले. लोहमार्गाची चाचणी झाल्यानंतर आज आठ डब्यांची रेल्वे धावली. दरम्यान, अहिल्यानगर -बीड टप्पा पुर्ण झाला असून गेल्या काही दिवसांपासून सहा डब्यांची डेमू रेल्वे धावत आहे. बीड-अहिल्यानगर प्रवास करणाऱ्यांची संख्या दोनशे आहे..ही रेल्वे सध्या डिझेलवर चालत असून १६ स्थानके आहेत. अहिल्यानगरहून सुटलेली गाडी नारायणडोह, लोणी, सोलापूरवाडी, धानोरा, कडा, आष्टी, अमळनेर (भांड्याचे), रायमोह, एगनवाडी, जाटनांदूर, राजुरीमार्गे बीड येथे येते. काहीच दिवसांत ही रेल्वे विजेवर धावणार असून त्यादृष्टीने कामे सुरु आहेत..रेल्वे फुलांनी सजवलीरेल्वे पाहाण्यासाठी सकाळपासूनच वडवणी स्थानकावर प्रवाशांनी गर्दी केली. बीड येथून सकाळी ८ : ४६ ला निघालेली रेल्वे (WDP 4D 40316) रेल्वे ३१.७३५ किलोमिटर अंतर पार करून सकाळी १० : ३९ ला वडवणी स्थानकावर पोचली. रेल्वेचा ताशी वेग १३२ किलोमिटर होता. आठ डबे असलेले हायस्पीड रेल्वे येताच वडवणीकरांनी जल्लोषात स्वागत केले. रेल्वे फुलांनी सजवण्यात आली..अधिकाऱ्यांकडून निरीक्षणरेल्वे सुरक्षा आयुक्त मनोज अरोरा, मुख्य प्रशासकीय अधिकारी अविनाश कुमार पांडे, राजेश कुमार वर्मा, बी. के. सिंह, विनीत कुमार, मुख्य अभियंता मिश्रा, सुरक्षा उप आयुक्त प्रसन्न करिया, डी. डी. लोळगे आदी अधिकाऱ्यांनी रेल्वे चाचणीचे निरीक्षण केले..असे टप्पे केले पूर्णरेल्वेने नऊ मोठे पुल, १० ओव्हर ब्रिज, २३ अंडर ब्रिज, ३० लहान पुल, १२.५३२ मीटर उंचीचा बांध आणि २८.०४९ मिटर खोलीची कटींग पुर्ण करुन वडवणी गाठले..Railway : वडवणीपर्यंत लवकरच धावणार रेल्वे; बीडपासूनच्या टप्प्याची १०, ११ डिसेंबरला हायस्पीड चाचणी.दृष्टिक्षेपात मार्ग४० वर्षांपासूनची मागणी१९९५ मध्ये तांत्रिक मान्यतात्यावेळी अपेक्षित खर्च ३५५ कोटीविविध कारणांमुळे प्रकल्प लांबलाप्रकल्पाचा खर्च ४८०० कोटींवरराज्य- केंद्राचा निम्मा हिस्साराज्याकडून आतापर्यंत २२४१ कोटी उपलब्धअहिल्यानगर - बीड - परळी अंतर २६१ किमीअहिल्यानगर- बीड १६८ कि.मी.चा टप्पा यापूर्वीच पुर्ण.