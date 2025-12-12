मराठवाडा

Beed Vadwani Railway: वडवणीकरांचे रेल्वेचे स्वप्न पूर्णत्वाकडे; बीडपासून हायस्पीड चाचणी यशस्वी, नागरिकांकडून जल्लोषात स्वागत

Beed Vadwani High-speed Trial: बीड–वडवणी रेल्वे टप्प्यावर १३२ किमी वेगाने हायस्पीड चाचणी यशस्वी झाली. वडवणीकरांचे ४० वर्षांचे रेल्वे स्वप्न आता पूर्णत्वास येत आहे. अहिल्यानगर–बीड रेल्वे मार्गावर पायाभूत कामे वेगाने सुरू असून लवकरच संपूर्ण मार्ग विजेवर धावणार आहे.
बीड/वडवणी : बीड-अहिल्यानगर रेल्वे मार्गावरील बीड ते वडवणी टप्प्यावर गुरुवारी (ता. ११) हायस्पीड रेल्वे चाचणी यशस्वी झाली. रेल्वे प्रतितास १३२ किलोमिटर वेगाने धावली. आता वडवणी टप्प्यातील प्रवाशांचे रेल्वेत बसण्याचे स्वप्न पूर्णात्वाच्या दिशेने आहे.

