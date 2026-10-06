Beed Voter List: बीडच्या मतदार यादीत चक्क उद्धव ठाकरेंचे नाव! पदवीधर मतदार संघातील उमेदवार दिलीप घुगे यांनी नोंदवला आक्षेप; प्रारूप मतदार यादीत घोळ

बीड : औरंगाबाद मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाच्या येथील प्रारूप मतदार यादीत चक्क शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे नाव नातेवाईक म्हणून प्रसिद्ध झाले आहे. त्यावरून राजकीय चर्चा रंगली आहे. याच मतदारसंघातील महाविकास आघाडीचे अधिकृत उमेदवार दिलीप हरिभाऊ घुगे (शिवसेना यूबीटी) यांनी विभागीय आयुक्तांच्या ही बाब निदर्शनास आणून चूक दुरुस्तीची मागणी केली आहे. .UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...या मतदारसंघातील बीड जिल्ह्याच्या भाग क्रमांक ६५० आणि अनुक्रमांक १५० मधील मतदाराचे नाव ‘ओंकार उद्धव ठाकरे मस्के’ असे नोंदवले असून त्याच्या नातेवाइकाच्या रकान्यात ‘उद्धव ठाकरे’ असे नमूद केले आहे. एवढेच नव्हे तर एकाच कुटुंबातील एका मतदाराचे नाव भाग क्रमांक ६४६ वर, तर दुसऱ्या सदस्याचे नाव दहा किलोमीटरवरील भाग क्रमांक ६५४ च्या मतदान केंद्रात टाकले आहे. .याबाबत महाविकास आघाडीचे उमेदवार दिलीप घुगे यांनी विभागीय आयुक्तांना ई-मेलद्वारे पत्र पाठवून आक्षेप नोंदवला. याद्यांमधील सर्व चुका आणि घोळ तातडीने दुरुस्त करण्याची मागणी केली आहे..\rमतदार यादीतील नावांच्या आणि नातेवाइकांच्या नोंदीबाबत जाणीवपूर्वक किंवा हेतूपुरस्सर असा कोणताही प्रकार होण्याची शक्यता नाही. काही त्रुटी या तांत्रिक किंवा टंकलेखनातील चुकीमुळे झाल्या असण्याची शक्यता आहे. .MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.हरकतींची तत्काळ पडताळणी करून सर्व तांत्रिक चुका वेळेत दुरुस्त केल्या जातील. मतदार यादी पूर्णपणे बिनचूक व पारदर्शक केली जाईल. संबंधित मतदाराला मतदान करता येईल. - कविता जाधव, उपजिल्हाधिकारी तथा निवडणूक अधिकारी, बीड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.