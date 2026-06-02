बीडमध्ये वाल्मिक कराड गँगची दहशत कायम? जुगार अड्ड्याला विरोध केल्याने महिलेला अमानुष मारहाण; मुलांनाही उचलून फेकलं...

बीड जिल्ह्यातील पिंपळनेर परिसरातील रंजेगाव येथे एका महिलेला जुगार अड्ड्याला विरोध केल्याच्या कारणावरून अमानुष मारहाण करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या घटनेमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून कायदा-सुव्यवस्थेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, गावातील एका जुगार अड्ड्यामुळे शाळकरी मुलांवर वाईट परिणाम होत असल्याचे सांगत संबंधित महिलेने त्याला विरोध केला होता. मात्र, हा विरोध काही जणांच्या जिव्हारी लागला. त्यावेळी संतप्त आरोपींनी महिलेच्या घरावर दगडफेक करत दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे..घरावर झालेल्या दगडफेकीबाबत जाब विचारण्यासाठी महिला बाहेर आली असता आरोपींनी तिच्यावर हल्ला चढवला. काठी, बेल्ट आणि चपलेने तिला बेदम मारहाण करण्यात आली. एवढेच नव्हे तर महिलेला रस्त्यावर ओढत फरफटत नेल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. या घटनेनंतर परिसरात संताप व्यक्त केला जात आहे..हल्ल्यादरम्यान महिलेच्या दोन लहान मुलांनाही आरोपींनी उचलून फेकल्याचे सांगितले जात आहे. या प्रकारात मुलांना किरकोळ दुखापत झाली आहे. या घटनेनंतर महिलेला बीडच्या शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून तिच्यावर उपचार सुरू आहेत..महत्त्वाचे म्हणजे आरोपी हे वाल्मिक कराड टोळीचे गुंड असल्याची माहिती आहे. आरोपींचे कराडसोबतचे फोटोही समोर आले आहेत. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर विविध चर्चा सुरु आहेत. या घटनेनंतर बीड जिल्ह्यात अजूनही कराड टोळीची दहशत कायम आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. .दरम्यान, याप्रकरणी महिलेच्या तक्रारीनंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र, आरोपींना अद्यापही अटक झालेली नाही. त्यामुळे नागरिकांकडून संताप व्यक्त होतो आहे. पीडित कुटुंबाला तातडीने न्याय मिळावा आणि आरोपींना अटक करावी, अशी मागणी स्थानिकांकडून करण्यात येत आहे.