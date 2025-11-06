मराठवाडा

Beed Heavy Rain: आता तरी आम्हाला मदत मिळणार का? शेतकऱ्यांचा केंद्रीय पथकाला सवाल, येवलवाडी परिसरात केली पाहणी

Beed News: अतिवृष्टीमुळे शिरूरकासार तालुक्यातील येवलवाडी येथे शेती, घरे आणि पूल यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. केंद्रीय पथकाने पाहणी करून शेतकऱ्यांकडून मदतीची मागणी ऐकून घेतली, पण ग्रामस्थांच्या अपेक्षा अजूनही अपुऱ्या.
सकाळ वृत्तसेवा
शिरूरकासार : तालुक्यातील सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेती, घरे, रस्ते, पूल तसेच इतर पायाभूत सुविधांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. या नुकसानीची माहिती घेऊन केंद्र शासनाला अहवाल सादर करण्यासाठी केंद्रीय पथकाने बुधवारी (ता. ५) येवलवाडी येथे भेट दिली.

