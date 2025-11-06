Beed Heavy Rain: आता तरी आम्हाला मदत मिळणार का? शेतकऱ्यांचा केंद्रीय पथकाला सवाल, येवलवाडी परिसरात केली पाहणी

शिरूरकासार : तालुक्यातील सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेती, घरे, रस्ते, पूल तसेच इतर पायाभूत सुविधांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. या नुकसानीची माहिती घेऊन केंद्र शासनाला अहवाल सादर करण्यासाठी केंद्रीय पथकाने बुधवारी (ता. ५) येवलवाडी येथे भेट दिली..केंद्रीय पथकाने प्रथम जालिंदरनाथ संस्थानजवळील अतिवृष्टीमुळे वाहून गेलेल्या पुलाची पाहणी केली. पूल गेल्याने गावातील रहदारी पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. गेल्या महिनाभरापासून येवलवाडी आणि शेजारच्या गावांदरम्यान एस.टी. बस सेवा बंद आहे. .Wardha News: वणीतील शेतकऱ्यांचे सप्टेंबरच्या अतिवृष्टीमुळे प्रचंड नुकसान; सोयाबीन, कापूस आणि इतर पिकांचे लाखो हेक्टर पिकांचे नाश.त्यामुळे नागरिकांना कामानिमित्त किंवा वैद्यकीय कारणांसाठी शेजारच्या गावात जाण्यास मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. पूल दुरुस्तीचे काम अद्याप सुरू झालेले नसल्याने ग्रामस्थांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. यानंतर पथकाने गावातील पडझड झालेली घरे, शेतीतील पिकांचे नुकसान आणि नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन त्यांची विचारपूस केली..अनेक शेतकऱ्यांनी पथकासमोर आपली व्यथा मांडली. त्यांनी सांगितले, की अतिवृष्टीमुळे ऊस, ज्वारी, कापूस, सोयाबीन, मका आणि भाजीपाला यांसह अनेक पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. शेतीतील बांध, नाल्यांचे संरक्षण तट वाहून गेले, काही ठिकाणी जनावरांचे निवासस्थान आणि गोठे कोसळले आहेत..शासनाकडून मदतीबाबत चौकशी करताना केंद्रीय पथकाने स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. यावेळी गावाचे माजी सरपंच संदीप येवले म्हणाले, गावातील शेतकऱ्यांचे पंचनामे प्रशासनाकडून तीन वेळा झाले आहेत. अधिकारीही प्रत्यक्ष पाहणीसाठी आले, मात्र आजपर्यंत एकाही शेतकऱ्याला अपेक्षित मदत मिळालेली नाही. गावात पाहणीसाठी ही तिसरी समिती आली आहे, पण प्रत्येकवेळी फक्त आश्वासनेच मिळतात..येवले पुढे म्हणाले, गावात वाहतूक व्यवस्था ठप्प झाली आहे. पूल वाहून गेल्याने गावाचे दळणवळण संपर्क पूर्णपणे तुटले आहे. विद्यार्थ्यांना शाळा-कॉलेजला जाण्यास त्रास होतो, रुग्णांना हॉस्पिटलमध्ये नेण्यासाठी खासगी वाहनांचा आधार घ्यावा लागतो, ज्यामुळे आर्थिक अडचणी वाढल्या आहेत. शासनाने तातडीने पूल दुरुस्त करून वाहतूक सुरू करावी आणि नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना त्वरित आर्थिक मदत द्यावी..या विविध प्रश्नांवर शेतकरीवर्गाने प्रशासन आणि केंद्रीय पथकासमोर एकमुखाने मागण्या मांडल्या. पथकाने सर्व माहिती नोंदवून घेतली असून, केंद्र शासनाकडे सविस्तर अहवाल सादर केला जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले. पाहणीनंतर ग्रामस्थांनी तातडीने मदत, पूल दुरुस्ती आणि शेती पुनर्बांधणीसाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी केली..Premium| Maharashtra Crop Damage: कर्जमाफी आणि हेक्टरी ५० हजार रुपये मदत मिळाल्याशिवाय शेतकरी रब्बीची पेरणी कशी करतील?.या पाहणीवेळी एस.व्ही. शर्मा, विशाल पांडे या केंद्रीय पथकासोबत जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन, उपविभागीय अधिकारी कविता जाधव, वफीमा शेख, जिल्हा कृषी अधीक्षक सुभाष साळवे, तहसीलदार सुरेश घोळवे, गटविकास अधिकारी गोकुळ बागलाणे, कृषी अधिकारी कृष्णा नागरगोजे, तसेच तालुका प्रशासनातील अधिकारी, कर्मचारीवर्ग आणि ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.आमच्याकडे पाठ कशासाठी?डोंगरपट्ट्यातील गावांना पाहणीसाठी वारंवार प्राधान्य मिळते, पण सिंदफणा नदीकाठच्या अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांकडे प्रशासन दरवेळी पाठ फिरवते, असा आरोप शेतकऱ्यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.