Drowning Incident: नदी पात्रातील पाण्यात तरूणाचा बुडून मृत्यू; देवदर्शनासाठी गेला होता कोल्हापूरला

Beed News: कोल्हापूर परिसरातील कृष्णा नदीत देवदर्शनानंतर आंघोळ करताना बुडालेल्या केज तालुक्यातील तरुण अशोक सौदागरच्या निधनाने परिसरात शोककळा पसरली.
सकाळ वृत्तसेवा
केज : शहरात गॅस वितरणाचे काम करणाऱ्या एका तरूणाचा कृष्णा नदी पात्रातील पाण्यात बुडवून मृत्यू झाल्याची घटना रविवारी (ता.१२) सकाळी सहा वाजण्याच्या सुमारास कोल्हापूर परिसरात घडली. अशोक रामकीसन सौदागर (वय-३५) रा. केज असे मृत्यू झालेल्या तरूणाचे नाव आहे.

