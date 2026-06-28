International Human Trafficking: थायलंडमधील उच्च पगाराच्या नोकरीचे आमिष; बीडसह ८०० भारतीय म्यानमार सीमेवर ओलीस, आंतरराष्ट्रीय मानवी तस्करीचा मोठा भांडाफोड

बीड : थायलंडमध्ये उच्च पगारी नोकरीचे आमिष दाखवून महाराष्ट्रातील २५ तरुणांसह तब्बल ८०० भारतीयांना म्यानमार-थायलंड सीमेवरील 'गोल्डन ट्रँगल' मधील अज्ञात छावणीत ओलीस ठेवल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या आंतरराष्ट्रीय सायबर माफियांच्या तावडीतून सुटका करण्यासाठी बीड पोलिसांनी तात्काळ गुन्हा दाखल करत थेट परराष्ट्र मंत्रालयाशी संपर्क साधला आहे..बीडच्या केज तालुक्यातील एका २४ वर्षीय तरुणाला फेसबुकवरील जाहिरातीद्वारे बँकॉक येथे ७० हजार रुपये महिना पगाराचे आमिष दाखवण्यात आले होते. ४ जून रोजी तो पुण्याहून बँकॉकमध्ये पोहोचला, मात्र तिथून त्याला बळजबरीने म्यानमार सीमेवरील एका घनदाट जंगलातील छावणीत नेण्यात आले. तिथे त्याचे पासपोर्ट व कागदपत्रे हिरावून घेण्यात आली आहेत. या नरकयातनेमध्ये तरुणांना एका लहान खोलीत कोंडून बंदुकीच्या धाकावर १८-१८ तास ऑनलाईन फसवणुकीचे काम करण्यास भाग पाडले जात आहे. काम करण्यास नकार दिल्यास विजेचे शॉक देणे आणि अमानुष मारहाण केली जाते. या पीडित तरुणाने लपतछपत पत्नीला फोन करून माझा जीव धोक्यात असून तीन जणांना डोळ्यादेखत मारून टाकले अशी आर्त हाक मारल्यानंतर हा आंतरराष्ट्रीय तस्करीचा कट उघड झाला. बीड पोलिसांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत पुढील तपासाला गती दिली आहे..बीडच्या आणि राज्यातील इतर सर्व युवकांच्या सुखरूप सुटकेसाठी आम्ही वरिष्ठ पातळीवर राज्य सरकार आणि थेट केंद्र सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाशी पत्रव्यवहार केला असून त्यांच्याशी सतत संपर्कात आहोत. या आंतरराष्ट्रीय रॅकेटच्या मुळाशी जाण्यासाठी आणि अडकलेल्या तरुणांना मायदेशी सुखरूप परत आणण्यासाठी सर्वतोपरी कायदेशीर प्रयत्न वेगाने सुरू आहेत.- नवनीत काँवत, पोलीस अधीक्षक बीड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.