ZP Elections 2025: ...तरीही बीड जिल्हा परिषदेची निवडणूक शक्य; आरक्षणाबाबत मोठी अपडेट, आयोगाच्या निर्णयाकडे लक्ष

बीड: आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेचे पालन झालेल्या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका घेण्यास न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला परवानगी दिलेली आहे. बीड जिल्हा परिषद व अधिनस्थ ११ पंचायत समित्यांचे आरक्षण देखील ५० टक्क्यांच्या आतच आहे. त्यामुळे बीड जिल्हा परिषद व जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांच्या निवडणुका मुदतीत शक्य असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. निवडणुक विभागाने निवडणूक आयोगाला आरक्षणाबाबतचा अहवालही पाठविल्याने आयोगाच्या निर्णयाकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे..२०१७ मध्ये जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका झाल्या. पावणे चार वर्षांपासून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांवर प्रशासक राज आहे. सुरुवातीला कोविड संसर्गाची लाट, नंतर आरक्षणाचा मुद्दा, प्रभाग रचना आदी मुद्द्यांमुळे सातत्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबल्या. मार्च २०२६ पूर्वी निवडणुका पूर्ण करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानंतर प्रभाग रचना, आरक्षण या तांत्रिक प्रक्रियाही पूर्ण झाल्या. ज्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितींमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असेल तेथे निवडणूक घेता येणार नसल्याची स्थिती आहे. बीड जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षणाची कुठलीही मर्यादा ओलांडलेली नसल्याने बीडच्या निवडणुका निर्धारित वेळेत होण्याची शक्यता आहे..Sahyadri Hospital Hadapsar: सह्याद्री रुग्णालयातील निष्काळजीपणामुळे रुग्णाचा मृत्यू; दोषींवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची शिवसेनेची मागणी!.जिल्हा परिषदेची पूर्वीची सदस्यसंख्या ६० आणि पंचायत समिती सदस्यांची संख्या १२० होती. यात एका गटाची आणि दोन गणांची वाढ होऊन आता जिल्हा परिषद सदस्यसंख्या ६१ व पंचायत समिती सदस्यांची संख्या १२२ झाली आहे. जिल्हा परिषदेच्या गटांपैकी अनुसूचित जाती (आठ), अनुसूचित जमाती (एक) आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी १६ गट आरक्षित आहेत. म्हणजे आरक्षित गटांची संख्या २५ (४१.९८ टक्के) आहे. म्हणजेच आरक्षण मर्यादा ५० टक्क्यांच्या आतच आहे.नागरिकांचा मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाची मर्यादा २७ टक्के देण्यात आलेली आहे. या बाबतीतही जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समित्यांचे आरक्षण मर्यादेतच असल्याचे जिल्हा निवडणूक विभागाने आयोगाला पाठविलेल्या अहवालात दिसत आहे..Pune Kidnappping Case : कात्रजमध्ये तरुणाचे अपहरण; 'पोक्सो' मध्ये अडकवण्याची धमकी देत ७० हजारांची खंडणी; तिघांना अटक!.जिल्ह्यातील आरक्षणाची स्थिती(संस्था : एकूण जागा : आरक्षण टक्केवारी)जिल्हा परिषद : ६१ : ४१. ९८गेवराई पंचायत समिती : १८ : ३८.८८माजलगाव पंचायत समिती : १२ : ४१.६६वडवणी पंचायत समिती : ४ : ५०बीड पंचायत समिती : १६ : ३७.५०शिरूर कासार पंचायत समिती : ८ : ३७.५०पाटोदा पंचायत समिती : ६ : ३३.३३आष्टी पंचायत समिती : १४ : ३५.७१केज पंचायत समिती : १४ : ४२.८५धारूर पंचायत समिती : ६ : ३३.३३परळी पंचायत समिती : १२ : ४१.६६अंबाजोगाई पंचायत समिती : १२ : ४१.६६.