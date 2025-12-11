मराठवाडा

ZP Elections 2025: ...तरीही बीड जिल्हा परिषदेची निवडणूक शक्य; आरक्षणाबाबत मोठी अपडेट, आयोगाच्या निर्णयाकडे लक्ष

Beed district awaits Election Commission’s final call: बीड जिल्हा परिषदेचं आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत असल्याने इथे निवडणूक होण्याची दाट शक्यता आहे.
Zilla Parishad, Beed

Zilla Parishad, Beed

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बीड: आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेचे पालन झालेल्या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका घेण्यास न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला परवानगी दिलेली आहे. बीड जिल्हा परिषद व अधिनस्थ ११ पंचायत समित्यांचे आरक्षण देखील ५० टक्क्यांच्या आतच आहे. त्यामुळे बीड जिल्हा परिषद व जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांच्या निवडणुका मुदतीत शक्य असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. निवडणुक विभागाने निवडणूक आयोगाला आरक्षणाबाबतचा अहवालही पाठविल्याने आयोगाच्या निर्णयाकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

Loading content, please wait...
Beed
election
ZP
Election Commision Of india

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com