ZP Chairperson Election : भाजपने मित्र म्हणत केसाने गळा कापला; सत्तारांचा आरोप

चित्तेपिपंळगाव - जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने एकहाती बाजी मारत दोन्ही पदांवर बिनविरोध विजय मिळवला. मात्र या प्रक्रियेवरून शिवसेना पक्षा कडून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली असून, माजी मंत्री आमदार अब्दुल सत्तार यांनी 'भाजपने मित्र म्हणत केसाने गळा कापला' असा गंभीर आरोप करत भविष्यात ताकद दाखवण्याचा इशारा दिला आहे..बुधवार ता. १८ रोजी पार पडलेल्या निवडणुकीत अध्यक्षपदासाठी भाजपचे अविनाश गलांडे यांचा एकमेव अर्ज दाखल झाला, तर उपाध्यक्षपदासाठी जितेंद्र जैस्वाल यांचाही एकच अर्ज होता. विरोधकांकडून कोणताही उमेदवार न उभा राहिल्याने दोन्ही पदांची निवड बिनविरोध झाली. यामुळे जिल्हा परिषदेत भाजपने आपले वर्चस्व अधोरेखित केले..या बिनविरोध निवडीमागे महत्त्वाच्या राजकीय हालचाली घडल्या. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने तटस्थ राहण्याचा निर्णय घेतला, तर शिवसेना ( बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने संपूर्ण मतदान प्रक्रियेवर बहिष्कार टाकला. त्यामुळे भाजपसमोर कोणतेही आव्हान उभे राहिले नाही.निवडणुकीनंतर शिवसेनेत नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले. 'आम्ही युती धर्म पाळला; मात्र भाजपने आम्हाला अंधारात ठेवत एकतर्फी निर्णय घेतला,' असा आरोप शिवसेनेचे आमदार विलास भुमरे यांनी केला आहे .समन्वयाचा अभाव आणि पूर्वचर्चेचा अभाव ही नाराजीची प्रमुख कारणे असल्याचे स्पष्ट झाले..दरम्यान, बीड बायपास परिसरातील एका हॉटेलमध्ये शिवसेनेची तातडीची बैठक पार पडली. या बैठकीला आमदार विलास भुमरे, निरीक्षक विलास पारकर, उपमहापौर राजेंद्र जंजाळ, जिल्हाप्रमुख रमेश पवार यांच्यासह २१ सदस्य उपस्थित होते. बैठकीत भाजपवर जोरदार टीका करत पुढील राजकीय भूमिका ठरविण्यावर चर्चा झाली.याच बैठकीनंतर आमदार अब्दुल सत्तार यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. 'भाजपने आम्हाला मित्र म्हणत केसाने गळा कापण्याचा प्रयत्न केला. आम्हीही काही कमी नाही. योग्य वेळी शिवसेनेची ताकद दाखवून देऊ,' असा इशारा त्यांनी दिला. सत्तार यांच्या या वक्तव्यामुळे राजकीय वातावरण अधिकच तापले आहे..भाजपकडून मंत्री अतुल सावे यांनी सत्तार यांच्यावर पलटवार केला असुन सत्तार यांना त्यांच्या मुलाला अध्यक्ष करायचं होतं म्हणून त्यांनी शिवसेना (उध्दव ठाकरे) यांच्या पक्षासोबत युती करण्याचा निर्णय घेतला होता असा आरोप सावे यांनी सत्तार यांच्यावर केला आहे.भारतीय जनता पक्षाने आपल्या संघटनात्मक बळावर आणि संख्याबळाच्या जोरावर ही निवडणूक जिंकली, असे आमदार अनुराधा चव्हाण यांनी सांगितले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पकड मजबूत करण्याचा हा भाजपचा धोरणात्मक प्रयत्न मानला जात आहे..या संपूर्ण प्रकरणामुळे जिल्ह्यातील राजकारणात नवीन समीकरणे निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ठाकरे गटाची तटस्थ भूमिका आणि शिवसेना (बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचा बहिष्कार यामुळे युतीतील अंतर्गत मतभेद अधिक स्पष्ट झाले आहेत..आगामी काळात शिवसेना आणि भाजप यांच्यातील संबंध कसे राहतील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या निमित्ताने उफाळलेला हा वाद पुढील राजकीय घडामोडींना वेग देण्याची चिन्हे दिसत आहेत. एकूणच, या निवडणुकीने केवळ सत्तास्थानांवर परिणाम केला नसून जिल्ह्यातील राजकीय समिकरणांनाही नव्याने आकार दिला आहे.