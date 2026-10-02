NEET Success Story: मेहनत, जिद्द आणि सातत्याला यशाची साथ; भाग्यश्री राजगुरूची BAMS अभ्यासक्रमासाठी निवड

-अशोक चांगले सुखापुरी : अंबड तालुक्यातील सुखापुरी परिसरातील रुई येथील कु. भाग्यश्री अर्जुन राजगुरू हिने मेहनत, जिद्द आणि सातत्यपूर्ण अभ्यासाच्या जोरावर एन ई टी परीक्षेत यश संपादन केले असून, तिची वैद्यकीय क्षेत्रातील बीएएमएस (आयुर्वेदिक वैद्यक व शल्यचिकित्सा पदवी) अभ्यासक्रमासाठी निवड झाली आहे. तिच्या या यशामुळे राजगुरू कुटुंबीयांच्या आनंदात भर पडली असून, नातेवाईक, मित्रपरिवार, शिक्षक व हितचिंतकांकडून तिचे अभिनंदन होत आहे..MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.ध्येय निश्चित करून त्यासाठी सातत्याने मेहनत घेतल्यास यश मिळते, हे भाग्यश्रीने आपल्या कर्तृत्वातून सिद्ध केले आहे. अभ्यासातील सातत्य, कठोर परिश्रम आणि जिद्दीच्या बळावर तिने वैद्यकीय क्षेत्रात करिअर करण्याचे स्वप्न साकार केले..\rबीएएमएस अभ्यासक्रमासाठी झालेली निवड ही तिच्या अथक मेहनतीची पावती मानली जात असून, तिच्या यशाबद्दल कुटुंबीय, नातेवाईक व परिसरातील नागरिकांकडून विशेष कौतुक केले जात आहे. .Ujani Dam Investment: उजनी धरण परिसरात १.६५ लाख कोटींची गुंतवणूक; AI डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजनसह चार प्रकल्प.यापुढील शैक्षणिक वाटचालीतही तिने उत्तुंग यश संपादन करून यशस्वी व संवेदनशील डॉक्टर म्हणून समाजसेवा करावी तसेच कुटुंबाचे नाव उज्ज्वल करावे, अशा शुभेच्छा सर्व स्तरांतून व्यक्त होत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.