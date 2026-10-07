Bharadi Death News: भराडीत दारूच्या दुकानासमोर तरुणाचा मृतदेह; शवविच्छेदन अहवालानंतर मृत्यूचे कारण स्पष्ट होणार

-सुनिल पांढरेभराडी : भराडी (ता.सिल्लोड) कन्नड-सिल्लोड रोडवरील भराडी येथील देशी दारूच्या दुकानासमोर रस्त्याच्या कडेला ३८ वर्षीय तरुण मृतावस्थेत आढळून आल्याची घटना मंगळवारी (ता. ६) सकाळी दहाच्या सुमारास उघडकीस आली. अंबादास विठ्ठल दिवटे (वय ३८, रा. आमठाणा) असे मृत तरुणाचे नाव आहे..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...अंबादास दिवटे हे गेल्या दोन दिवसांपासून घराबाहेर होते. ते कामानिमित्त नेहमी बाहेर राहत असल्याने कधी घरी तर कधी बाहेरच मुक्काम करत असल्याची माहिती आहे. मंगळवारी सकाळी ते भराडी येथील देशी दारूच्या दुकानासमोर रस्त्याच्या कडेला मृतावस्थेत आढळून आले. त्यांना पाहिल्यानंतर अनेकांना ते दारू पिऊन पडले असल्याचा समज झाला..मात्र, काही नागरिकांनी त्यांना उपचारासाठी तातडीने सिल्लोड येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. तेथे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासणी करून त्यांना मृत घोषित केले. त्यानंतर शवविच्छेदन करण्यात आले. शवविच्छेदनानंतर मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आला. त्यांच्या पश्चात पत्नी,आई, भाऊ असा परिवार आहे..Ujani Dam Investment: उजनी धरण परिसरात १.६५ लाख कोटींची गुंतवणूक; AI डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजनसह चार प्रकल्प.\rदुपारी आमठाणा येथील स्मशानभूमीत अंबादास दिवटे यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्यांच्या मृत्यूचे नेमके कारण काय, याबाबत शवविच्छेदन अहवालानंतरच अधिक स्पष्टता येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.