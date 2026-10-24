मराठवाडा

Ambad News : भाटखेडा येथील पाझर तलाव दुष्काळात ठरला पिण्याच्या पाण्यासाठी वरदान; पाण्यासाठी 'सकाळ माध्यम समूहा'ने केली किमया

एकीकडे पाण्याचा दुष्काळ पडला आहे. अशा परिस्थीमध्ये मात्र तालुक्यातील भाटखेडा येथील पाझर तलाव हा अपवाद ठरला आहे.
bhatkheda lake water

bhatkheda lake water

sakal

बाबासाहेब गोंटे
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अंबड - जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातील भाटखेडा येथील पाझर तलाव पाणी टंचाईवर मात करत दुष्काळात ग्रामस्थ, शेतकरी व पशुपालक यांच्यासाठी वरदान ठरला आहे. निसर्गाने अवकृपा केल्याने यंदा भरपावसाळ्यात दमदार पावसाने हजेरी लावली नाही.

यामुळे शेतशिवारातील ओढे, नदी, नाले पाण्यावाचून कोरडेठाक पडले आहे. यामुळे पाण्याची समस्या गंभीर बनली आहे. विहिरींनी तळ गाठला आहे. कुपनलिकेत पाणी शिल्लक राहिले नाही. पाझर, लघु तलाव, मध्यम प्रकल्प पूर्णपणे कोरडेठाक पडले आहे.यामुळे पाण्याची समस्या मोठ्या प्रमाणात भेडसावत आहे.

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