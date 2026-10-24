Ambad News : भाटखेडा येथील पाझर तलाव दुष्काळात ठरला पिण्याच्या पाण्यासाठी वरदान; पाण्यासाठी 'सकाळ माध्यम समूहा'ने केली किमया

अंबड - जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातील भाटखेडा येथील पाझर तलाव पाणी टंचाईवर मात करत दुष्काळात ग्रामस्थ, शेतकरी व पशुपालक यांच्यासाठी वरदान ठरला आहे. निसर्गाने अवकृपा केल्याने यंदा भरपावसाळ्यात दमदार पावसाने हजेरी लावली नाही.यामुळे शेतशिवारातील ओढे, नदी, नाले पाण्यावाचून कोरडेठाक पडले आहे. यामुळे पाण्याची समस्या गंभीर बनली आहे. विहिरींनी तळ गाठला आहे. कुपनलिकेत पाणी शिल्लक राहिले नाही. पाझर, लघु तलाव, मध्यम प्रकल्प पूर्णपणे कोरडेठाक पडले आहे.यामुळे पाण्याची समस्या मोठ्या प्रमाणात भेडसावत आहे..दुष्काळात तहान भागविण्यासाठी भाटखेडा पाझर भागवितो तहान -एकीकडे पाण्याचा दुष्काळ पडला आहे. अशा परिस्थीमध्ये मात्र तालुक्यातील भाटखेडा येथील पाझर तलाव हा अपवाद ठरला आहे. पाझर तलावात जलसाठा बऱ्यापैकी शिल्लक आहे. तलावातील जलसाठा आता केवळ पिण्याच्या पाण्यासाठी व जनावरांसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांचे वीजपंप पूर्णपणे बंद करण्यात आले आहे. यामुळे हा जलसाठी पिण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे..भाटखेडा येथील पाझर तलावावर तीन गावाची भिस्त अवलंबून -अंबड तालुक्यातील भाटखेडा येथील पाझर तलाव हा भाटखेडा, बोरी व बोरी तांडा या तीन गावाची तहान भागविण्याबरोबर सिंचनक्षेत्र वाढविण्यासाठी वरदान ठरला आहे.प्रतिक्रिया -सकाळ माध्यम समूहाने तनिष्का स्त्री प्रतिष्ठाच्या पुढाकाराने सकाळ रिलीफ फंडातून गाळ उपसा ठरला फायद्याचा - सकाळ माध्यम समूहाने दुष्काळ मुक्तीसाठी एक पाऊल टाकत तनिष्का स्त्री प्रतिष्ठाच्या माध्यमातून सामाजिक उपक्रम राबविताना सकाळ रिलीफ फंडातून भाटखेडा येथील पाझर तलावातील गाळ उपसा करून खोली वाढविण्यात आली. शेतकऱ्यांना गाळ मोफत मिळाला. खडकाळ जमिनी सुपीक बनल्या. गत अनेक वर्षापूर्वी केलेल्या खोदकामामुळे पाझर तलावात जलसाठा शिल्लक राहिल्याने पिण्याच्या पाण्याची व जनावरांची तहान भागवण्यासाठी 'सकाळ'ने खऱ्या अर्थाने किमया केली आहे.- अशोकराव कडुळे, शेतकरी भाटखेडा.दुष्काळात पाझर तलावातील पाण्याचा आधार -सध्या जिकडे तिकडे पाण्याची टंचाई निर्माण झाली आहे. विकतच्या पाण्यावर तहान भागविण्याची वेळ आली आहे. मात्र अशा परिस्थतीमध्ये भाटखेडा येथील पाझर तलाव हा ग्रामस्थ, शेतकरी व पशुपालक यांच्यासाठी आशावादी ठरत आहे.- भागवतराव भोरे, शेतकरी बोरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.