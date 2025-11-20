Deglur News : चार हजाराची लाच घेणारा भायेगावचा ग्रामसेवक एलसीबीच्या जाळ्यात

देगलूर - घरकुल मंजुरीच्या प्रस्तावासाठी चार हजाराची लाच मागणाऱ्या ग्रामसेवकाला एलसीबीने रंगेहात पकडले असून ही कार्यवाही बुधवारी ता. १९ रोजी एलसीबी पथकाने पंचायत समिती परिसरात केल्याने खळबळ उडाली आहे. भायेगाव सजयाचे ग्रामसेवक वामन बिरादार यांना एलसीबीने तात्काळ अटक करून त्यांना नांदेडला हलविले आले आहे..औरंगाबाद येथील स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गतचे पथक तालुक्यातील मौजे येरगी येथील कामाची पाहणी करण्यासाठी आले असताना ही घटना येथे उघडकीस आल्याने पंचायत समिती प्रशासनात खळबळ उडाली आहे..तालुक्यातील मौजे भायेगाव येथील ग्रामपंचायत सदस्य यांना शासनाच्या योजनेतून घरकुल हवे होते, त्यासाठी त्यांनी घरकुल मंजुरीचा प्रस्ताव ग्रामसेवकाला देण्यासाठी गेले असताना ग्रामसेवक वामन बिरादार यांनी त्या सदस्याकडे चार हजाराची रक्कम लाच म्हणून मागितली..परंतु त्यांची लाच देण्याची मानसिकता नसल्याने त्यांनी सरळ लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे यासंबंधीची तक्रार केली. त्यावरून लाचलुचपत प्रतिबंधक पथकाने लाचेची पडताळणी करून बुधवार ता. १९ रोजी दुपारी पंचायत समिती कार्यालय परिसरात सापळा लावला..ग्रामसेवकाने तक्रारदात्याकडून चार हजाराची रक्कम स्वीकारताना एलसीबीच्या पथकाने त्यांना रंगेहात पकडले. या प्रकरणी ग्रामसेवक वामन बिरादार यांना अटक करून नांदेड येथे नेण्यात आले. गुरुवार ता. २० रोजी लाचखोर ग्रामसेवकाला बिलोली न्यायालयासमोर हजर करणार असल्याचे सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.