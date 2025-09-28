Beed Flood: घरे, दुकानांसह पोलिस ठाण्यातही पाणी

बीड : शहरातील अनेक भाग पावसाने पाण्याखाली गेले असून नागरिकांचे दैनंदिन जीवन विस्कळित झाले आहे. घरांमध्ये तसेच दुकानदारांनाही मोठा फटका बसला असून, जालना रोडवरील दोन्ही बाजूंची दुकाने, धांडेनगर, पेठबीड भाग यासह शिवाजीनगर पोलिस ठाणे आणि बीड ग्रामीण पोलिस ठाण्यातही पाणी आले आहे..शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यातील पोलिस निरीक्षकांचा पक्ष, अंमलदार कक्ष, मागील खोल्या आणि इतर महत्त्वाचे विभाग पूर्णपणे पाण्याखाली गेले आहेत. .त्यामुळे पोलिस ठाण्यातील महत्त्वाचे दस्तऐवज, नोंदी आणि इतर वस्तूंचे मोठे नुकसान झाले आहे. माहिती मिळताच पोलिस अधीक्षक स्वतः घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी मुख्याधिकाऱ्यांना तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले. .Vehicle Carrying Beef : गोमांस वाहतूक करणारे वाहन पेटवली, पोलिसांसमोर चालकाला मारहाण; मंत्री नितेश राणे घटनास्थळी दाखल.जलनिस्सारणाच्या अकार्यक्षमता आणि प्रशासनाची उदासिनता यामुळे अशा परिस्थितीला सामोरे जावे लागते. यंदा कायदा आणि सुव्यवस्था राखणाऱ्या पोलिस दलालाही काम करणे कठीण झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.