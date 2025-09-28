मराठवाडा

Beed Flood: घरे, दुकानांसह पोलिस ठाण्यातही पाणी

Maharashtra Rain: बीड शहरातील अनेक भाग पावसाने पाण्याखाली गेले असून नागरिकांचे जीवन विस्कळीत झाले आहे. शिवाजीनगर आणि ग्रामीण पोलिस ठाण्यांमध्येही पाणी येऊन दस्तऐवज आणि महत्त्वाचे विभाग बुडाले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
बीड : शहरातील अनेक भाग पावसाने पाण्याखाली गेले असून नागरिकांचे दैनंदिन जीवन विस्कळित झाले आहे. घरांमध्ये तसेच दुकानदारांनाही मोठा फटका बसला असून, जालना रोडवरील दोन्ही बाजूंची दुकाने, धांडेनगर, पेठबीड भाग यासह शिवाजीनगर पोलिस ठाणे आणि बीड ग्रामीण पोलिस ठाण्यातही पाणी आले आहे.

Beed
rain
water
flood hit villages
Flood Damage News
Flood damage to crops

