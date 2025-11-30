भोकरदन (जि. जालना) - जिल्ह्यातील भोकरदन शहराचे नाव पुन्हा एकदा अवैध गर्भलिंग निदान आणि गर्भपाताच्या गंभीर प्रकरणामुळे राज्यभरात चर्चेत आले आहे. भौगोलिक रचनेत मराठवाड्यासोबतच उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भातील जिल्ह्यांशी कनेक्टिव्हिटी असलेले हे शहर गेल्या काही वर्षांपासून या ‘दुष्कृत्याचे केंद्र’ बनले आहे. नुकत्याच झालेल्या कारवाईने या समस्येची पाळेमुळे किती खोलवर रुजली आहेत हे शोधण्याचे आव्हान यंत्रणेसमोर आहे..याला केवळ डॉक्टरच नाही, तर राजकीय वरदहस्त, प्रशासकीय यंत्रणेचे दुर्लक्ष आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे येथील लोकांची ‘स्त्री-विरोधी’ मानसिकता कारणीभूत असल्याचा ठपका ठेवला जात आहे.एक मोठे नेटवर्कया गंभीर प्रश्नाचे उत्तर केवळ एक व्यक्ती किंवा घटकामध्ये नाही. हे एक मोठे ‘नेटवर्क’ आहे, ज्यात नुसते डॉक्टरच नव्हे, तर मेडिकल चालक, पॅथॉलॉजी लॅबचालक, ड्रायव्हर, आरोग्य कर्मचारी, महिला परिचारिका आणि आसपासचे व्यावसायिक, नातेवाईक यांचा सहभागही नाकारता येत नाही..समाधानला पोलिस कोठडीपोलिसांनी शुक्रवारी रात्री अवैध गर्भलिंग निदान प्रकरणातील गोठ्याचा मालक समाधान सोरमारे याला अटक केली होती. दरम्यान, शनिवारी त्याला न्यायालयात हजर केले असता चार दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली. या प्रकरणात आतापर्यंत सोरमारे याच्यासह भोकरदनचा लॅबचालक केशव गावंडे, छत्रपती संभाजीनगरातील सतीश सोनवणे, औषधी विक्रेते अनंता चोबे, योगेश चांदा असे पाच संशयित गजाआड आहेत..भोकरदनच का बनले रॅकेटचे केंद्रभोकरदन शहर छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बुलडाणा आणि जळगाव जिल्ह्यांना जोडणाऱ्या मध्यवर्ती स्थानावर आहे. सहज कनेक्टिव्हिटी आणि प्रशासकीय यंत्रणांचा दबाव कमी असल्यामुळे या ठिकाणी हे अवैध नेटवर्क फोफावले. चार जिल्ह्यांच्या सीमा जवळ असल्याने या रॅकेटमध्ये सहभागी लोकांना एकाच ठिकाणी मोठी ‘ग्राहक संख्या’ उपलब्ध होत असल्याचा अंदाज आहे. परिणामी सातत्याने अशा घटना शहरात गेल्या काही दशकांपासून उघडकीस येत आहेत..राजकीय वरदहस्तशहरातील काही प्रतिष्ठित डॉक्टरांनी हे कृत्य सुरू केले आणि नंतर राजकीय आश्रय मिळवला. यामुळे मागील कारवाईनंतरही आरोपी जामिनावर सुटून पुन्हा सक्रिय झाले किंवा राजकारणात शिरले, अशी चर्चा आहे. विशेष म्हणजे वारंवार कारवाई होऊनही हे दुष्कृत्य सुरूच राहते. अगदी पोलिस ठाण्यापासून हाकेच्या अंतरावर लॅब चालवणारे संशयित नंतर गोठ्यात बस्तान हलवतात, यातून आरोग्य विभाग व प्रशासकीय यंत्रणांचे अपयश दिसून येते..भोकरदन येथे वारंवार होणाऱ्या कारवाया ही चिंतेची बाब आहे. नुकत्याच केलेल्या कारवाईत बारावी पास व पॅथॉलॉजी लॅबचालक व्यक्तींना अटक केली आहे, जे मोबाइल प्रोग्रॅमच्या मदतीने गर्भलिंग निदान करत होते. यातून हे स्पष्ट होते, की या रॅकेटचे जाळे सामान्य लोकांपासून ते औषध पुरवठादारांपर्यंत पसरलेले आहे. आमचे मुख्य आव्हान हे आहे, की जामिनावर सुटलेले आरोपी पुन्हा हे कृत्य सुरू करतात. या नेटवर्कला मुळापासून उखडून टाकण्यासाठी आम्ही आता औषधी गोळ्या पुरवणाऱ्या मेडिकल एजन्सी आणि घाऊक विक्रेत्यांवर लक्ष केंद्रित करून कडक कलमांखाली गुन्हे दाखल करून या शहरावरील बदनामीचा कलंक पुसण्याचा प्रयत्न करत आहोत.- योगेश उबाळे, सहायक पोलिस निरीक्षक, स्थानिक गुन्हे शाखा.वैद्यकीय व्यवसायाचे रूपांतर सेवाभावातून धंद्यात झाले आहे. हे अत्यंत खेदजनक आहे. काही डॉक्टरांनी ‘गर्भलिंग निदान सेवा’ हे एक डिपार्टमेंटल स्टोअरप्रमाणे उघडले आहे. या प्रकरणांमध्ये अनेक आरोपी खरे डॉक्टर नसून, त्यांनी तंत्रज्ञानाचा दुरुपयोग केला आहे. आरोग्य विभागाने त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील अल्ट्रासाऊंड मशीनची नियमित तपासणी करणे आणि ग्रामीण भागातील ‘बोगस’ डॉक्टरांच्या हालचालींवर बारीक नजर ठेवणे आवश्यक आहे. यानिमित्ताने वैद्यकीय शिक्षण घेतलेल्या सर्व डॉक्टरांना ‘समाजसेवेचे धडे’ देण्याची नितांत गरज निर्माण झाली आहे.- डॉ. विलास सहाणे, डॉक्टर, सामाजिक कार्यकर्ते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.