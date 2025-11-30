मराठवाडा

Bhokardan Crime : स्‍त्रीभ्रूण हत्येचे भोकरदन ठरले केंद्रबिंदू! मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भाची कनेक्टिव्हिटी ठरलीय घातक

जालना जिल्ह्यातील भोकरदन शहराचे नाव पुन्हा एकदा अवैध गर्भलिंग निदान आणि गर्भपाताच्या गंभीर प्रकरणामुळे राज्यभरात आले चर्चेत.
भोकरदन : गवळीवाडी परिसरातील अवैध गर्भलिंग निदानासाठी वापरला जाणारा पत्र्याचा गोठा.

तुषार पाटील
​भोकरदन (जि. जालना) - जिल्ह्यातील भोकरदन शहराचे नाव पुन्हा एकदा अवैध गर्भलिंग निदान आणि गर्भपाताच्या गंभीर प्रकरणामुळे राज्यभरात चर्चेत आले आहे.

भौगोलिक रचनेत मराठवाड्यासोबतच उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भातील जिल्ह्यांशी कनेक्टिव्हिटी असलेले हे शहर गेल्या काही वर्षांपासून या ‘दुष्कृत्याचे केंद्र’ बनले आहे. नुकत्याच झालेल्या कारवाईने या समस्येची पाळेमुळे किती खोलवर रुजली आहेत हे शोधण्याचे आव्हान यंत्रणेसमोर आहे.

