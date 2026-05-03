Jalna News: घरे पाडल्याचा जाब विचारल्याने नोंदविले गुन्हे; भोकरदन नगर परिषद कार्यालयात गोंधळ; एकाला नोटीस देऊन पाच घरे पाडल्याचा आरोप

भोकरदन: शहरातील पंचायत समितीच्या पाठीमागील परिसरात अतिक्रमण हटविण्याच्या कारवाईनंतर नागरिकांचा संताप अनावर झाला. 'आमची पिढ्यानपिढ्यांची घरे का पाडली', असा सवाल करत नगर परिषदेत जाब विचारायला गेलेल्या सात जणांवरच गुन्हे दाखल करण्यात आल्याने प्रकरण अधिकच चिघळले आहे. एकाला नोटीस देऊन प्रत्यक्षात पाच घरे पाडल्याचा आरोप होत असून, महाराष्ट्रदिनी नगर परिषद कार्यालयात जोरदार गोंधळ उडाला..नगर परिषदेने २९ एप्रिल रोजी पोलिस बंदोबस्तात कारवाई करत संबंधित बांधकामे हटवली. मात्र, 'आम्ही ६०-७० वर्षांपासून येथे वास्तव्यास आहोत, एका व्यक्तीला नोटीस देऊन इतरांची घरे का पाडली', असा सवाल करत महिलांसह कुटुंबीयांनी संताप व्यक्त केला.अचानक झालेल्या या कारवाईमुळे पाच कुटुंबे अक्षरशः रस्त्यावर आली असून, लहान मुलांचे रडणे, महिलांची आर्त हाक याकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे. १ मे रोजी ध्वजवंदनानंतर परिस्थिती आणखी बिघडली. आमदार संतोष दानवे यांनी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला..मात्र, ते निघून गेल्यानंतर नागरिक आणि मुख्याधिकारी गजानन तायडे यांच्यात वाद विकोपाला गेला. प्रकरण इतके तापले की मुख्याधिकारी थेट पोलिस ठाण्यात गेले आणि संतप्त नागरिकही त्यांच्या मागोमाग पोचले. यानंतर मुख्याधिकारी तायडे यांच्या तक्रारीवरून सात जणांविरुद्ध शासकीय कामात अडथळा आणणे, दालनात घुसखोरी करून गोंधळ घालणे, कागदपत्रे फाडणे आणि धमकी देणे अशा गंभीर आरोपांखाली गुन्हे दाखल करण्यात आले.पोलिस निरीक्षक किरण बिडवे यांच्या मार्गदर्शनाखाली या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. दरम्यान, या कारवाईविरोधात ५ मे रोजी उपोषण करण्याचा इशारा नागरिकांनी दिला आहे. त्यामुळे आधीच तणावपूर्ण असलेले वातावरण आणखी पेटण्याची शक्यता आहे..कारवाई कायदेशीर ः मुख्याधिकारीमुख्याधिकारी गजानन तायडे यांनी सांगितले, की संबंधित जागा नगर परिषदेच्या मालकीची असून तेथे प्लेग्राउड विकसित करण्यासाठी निधी मंजूर आहे. अतिक्रमण काढण्यापूर्वी नोटीस देण्यात आली होती. मात्र, ती दुर्लक्षित करण्यात आली. 'कोणालाही हेतुपुरस्सर त्रास देण्याचा उद्देश नाही; उलट विकासकामांसाठी ही कारवाई आवश्यक होती', असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, कार्यालयात येऊन खुर्ची फेकण्याचा प्रयत्न व शिवीगाळ केल्याचा आरोपही त्यांनी केला..गरिबांवरच कारवाई का?दुसरीकडे वैशाली दाभाडे यांनी प्रशासनावर गंभीर आरोप करत सांगितले, की शहरात इतर ठिकाणीही मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे आहेत. मात्र, कारवाई फक्त गरिबांवरच का होते? 'आम्हाला नगर परिषदेनेच पाणी व शौचालय सुविधा दिल्या, मग अचानक आम्हालाच बेकायदेशीर कसे ठरवले?', असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. तसेच, धक्काबुक्की व गैरवर्तन झाल्याची तक्रारही त्यांनी केली असून, 'आमच्यावर खोटे गुन्हे दाखल केले गेले', असा आरोप त्यांनी केला.