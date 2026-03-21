Chhatrapati Sambhajinagar News: भोकरदनमध्ये दुर्दैवी घटना; खदानीत बुडून माय-लेकीचा मृत्यू, परिसरात शोककळा

भोकरद : कपडे धुण्यासाठी गेलेल्या मायलेकीचा खदानीतील पाण्यात बुडून मृत्यू झाल्याची घटना पंढरपूर वाडी (ता. भोकरदन) परिसरात शुक्रवारी (ता.२०) दुपारी उघडकीस आली..कावेरी दशरथ मोहिते (वय ३०) व तिची मुलगी सोनाली दशरथ मोहिते (१२) अशी मृतांची नावे आहेत. या दोघी कपेडे धुण्यासाठी घराबाहेर पडल्या. बराच वेळ उलटूनही त्या घरी न परतल्याने पती दशरथ मोहिते यांनी त्यांचा शोध सुरू केला. .खदान परिसरात गेल्यावर त्यांना काठावर कपडे, चपला आढळल्या. ग्रामस्थांनी खदानीतील पाण्यात शोध घेतला असता दोघींचे मृतदेह आढळले. .हसनाबाद पोलिसांनी पंचनामा केला. भोकरदन ग्रामीण रुग्णालयात उत्तरीय तपासणीनंतर दोन्ही मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्यात आले. सायंकाळी शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. .सोनाली ही जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेत सहावीमध्ये होती. ती अभ्यासू, नम्र होती. माय-लेकीच्या अकाली मृत्यूने पंढरपूरवाडी परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.