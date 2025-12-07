मराठवाडा

Jalna Crime: खून करून कपाशीत फेकला महिलेचा मृतदेह

Jalna News: खडकी येथील महिलेचा पैशांच्या वादातून खून करून कपाशीच्या शेतात मृतदेह टाकल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. हसनाबाद पोलिसांनी आरोपीला मोबाईल लोकेशनच्या आधारे अटक करून तपासाची दिशा अधिक गतीमान केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
राजूर (जि. जालना) : पैशाच्या व्यवहारातून महिलेचा खून करून मृतदेह कपाशीच्या शेतात फेकून देण्यात आला.

