झुपेडियानं लुटलं! फोटोला रिव्ह्यू देताच पैसे मिळणार, स्कीमने गंडवलं; तरुणांसह शिक्षक अन् कर्मचाऱ्यांची कोट्यवधींची फसवणूक

भोकरदन : भोकरदन तालुक्यात 'झुपेडिया' या ॲपच्या (Zhupedia App Scam) मोहजाळ्यात हजारो नागरिक सापडले असून, कोट्यवधी रुपयांचा चटका बसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. फक्त मोजक्याच लोकांनी या ॲपमधून पैसे कमावले, तर बहुसंख्य लोकांनी हव्यासापोटी आपले मेहनतीचे पैसे गमावले आहेत. दरम्यान, सदरील अॅप शुक्रवारी (ता. १२) अचानक बंद झाले आणि गावागावांत या प्रकरणाची चर्चा रंगली..या ॲपच्या (Bhokardan Fraud) जाळ्यात प्रामुख्याने बेरोजगार तरुण, ट्रक-जीप ड्रायव्हर, रोजंदारी मजूर, शासकीय व खासगी कार्यालयातील कर्मचारी, खासगी हॉस्पिटलमधील कर्मचारी, छोटे-मोठे दुकानदार तसेच काही जिल्हा परिषद शिक्षक, खासगी शैक्षणिक संस्थांतील शिक्षक प्रामुख्याने अडकले आहेत..'झुपेडिया ॲप'मध्ये पैसे गुंतवण्याचे दाखवले आमिषभोकरदन शहरातील खासगी मंगल कार्यालयात काही महिन्यांपूर्वी एजंटांनी मोठा धुमधडाक्यात कार्यक्रम रचला. मंचावरून आकर्षक भेटवस्तूंचा वर्षाव, हातोहात रोख पैसे, आणि सोन्याचे स्वप्न दाखवून नागरिकांना भुरळ पाडली गेली. शेकडो जणांच्या उपस्थितीत झालेल्या या सोहळ्यात एजंटांनी लोकांना झुपेडियाचा ॲपमध्ये पैसे गुंतवण्याचे आमिष दाखवले. सहज नफा, मोठ्या परताव्याच्या गप्पा आणि चमकदार गिफ्ट्सच्या मोह कंगालपणाचे मूळ ठरत आहे..'अशी होती झुपेडिया ॲपची स्कीम'या स्कीममध्ये लोकांना ॲपवर फोटो पाहून त्यांना रिव्ह्यू देण्यास सांगितले जात होते. गुंतवणूक 24 हजार रुपयांच्या पटीत करावी लागत होती. गुंतवणूकदारांना रोज ८०० रुपये परतावा मिळेल, असा दावा केला गेला. दर गुरुवारी पैसे काढण्याची सुविधा उपलब्ध होती. सुरुवातीला खरोखरच काहींना पैसे मिळाले. त्यांचा अनुभव पाहून इतरांनीही मोठ्या प्रमाणात पैसे टाकले..Pratik Shinde Car Accident : पुणे-सोलापूर महामार्गावर भीषण अपघात; रिल स्टार प्रतीक शिंदेची फॉर्च्युनर क्रेटाला धडकली, तीन गाड्यांचे लाखोंचे नुकसान.'तक्रार करायची तर कोण पुढे येणार?'काही महिन्यांपर्यंत हा गुप्तपणे सुरू असलेला खेळ अचानक कोसळला. आठवडाभरातच गुंतवणूकदारांच्या बँक खात्यात पैसे येणं थांबलं. एजंटांनी यावर तोडगा म्हणून नवीच खोटी कहाणी रचली “तुम्ही अजून पैसे टाका, तेव्हा आधीचे पैसे सोडले जातील.” या आमिषाने अनेकांनी पुन्हा गुंतवणूक केली; पण पैसे मिळण्याऐवजी त्यांचा सर्व संचय हडप झाला. नागरिकांमध्ये भीती व संभ्रमाचे वातावरण असून, "तक्रार करायची तर कोण पुढे येणार?" असा सवाल केला जात आहे. झुपेडिया ॲपमुळे झालेल्या या कोट्यवधींच्या फसवणुकीचा तपास व कारवाईसाठी प्रशासनाने पुढाकार घेण्याची मागणी होत आहे..याप्रकरणी अजून पर्यंत कोणीही तक्रार दिलेली नाही. तरी ज्या नागरिकांची फसवणूक झाली आहे, त्यांनी भोकरदन पोलीस ठाण्यात तक्रार करावी.-पवन राजपूत, पोलीस उपनिरीक्षक, भोकरदनया ॲपच्या माध्यमातून गावातील काही तरुणांनी पैसे कमावल्याचे मला समजले. आपल्याला सुद्धा चांगले पैसे भेटतील या अपेक्षेने मी 24 हजार रुपये गुंतवले, मात्र ॲप अचानकपणे बंद झाले.-फसवणूक झालेला तरुण.अलीकडेच बनावट ॲप्स, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स आणि ऑनलाइन ऑफरद्वारे तरुणांना लक्ष्य करून काही फसवे लोक लोकप्रिय ॲप्ससारखे बनावट ॲप तयार करून मोफत भेटवस्तू, गेमिंग रिवॉर्ड्स किंवा पटकन पैसे कमावण्याचे आमिष दाखवतात. खूप आकर्षक वाटणारी ऑफर बहुधा फसवणूकच असते.-डॉ. सुमेघ थारेवाल-सहाय्यक प्राध्यापक, ॲडव्हान्स स्कूल ऑफ कम्प्युटिंग, डेहराडून.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.