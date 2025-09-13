मराठवाडा

झुपेडियानं लुटलं! फोटोला रिव्ह्यू देताच पैसे मिळणार, स्कीमने गंडवलं; तरुणांसह शिक्षक अन् कर्मचाऱ्यांची कोट्यवधींची फसवणूक

Thousands of Citizens Trapped in Zhupedia App Scam in Bhokardan : भोकरदनमध्ये झुपेडिया घोटाळा उघड; बेरोजगार तरुणांसह शिक्षकही फसले
Zhupedia App Scam

Zhupedia App Scam

esakal

तुषार पाटील
Updated on

भोकरदन : भोकरदन तालुक्यात 'झुपेडिया' या ॲपच्या (Zhupedia App Scam) मोहजाळ्यात हजारो नागरिक सापडले असून, कोट्यवधी रुपयांचा चटका बसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. फक्त मोजक्याच लोकांनी या ॲपमधून पैसे कमावले, तर बहुसंख्य लोकांनी हव्यासापोटी आपले मेहनतीचे पैसे गमावले आहेत. दरम्यान, सदरील अॅप शुक्रवारी (ता. १२) अचानक बंद झाले आणि गावागावांत या प्रकरणाची चर्चा रंगली.

Loading content, please wait...
Bhokardan
App
fraud news
Fraud Crime

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com