Bhoom ST Depot : भूम आगाराचा भोंगळ कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर; दोन तास एसटी बस उशिरा सोडल्याने विद्यार्थ्यांना थंडित बसावे लागले

- धनंजय शेटेभूम - भूम आगाराचा भोंगळ कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. भूम येथून वारेवडगाव, कासारी, भोगलगाव शाळेचे विद्यार्थी तब्बल दोन तासापासून एसटी नसल्याने ताटकळत बस्थानकामध्ये थांबावे लागले.विद्यार्थ्यांची शाळा चार वाजता सुटल्यानंतर दररोज ४.१५ वाजता एसटी बस सुटते. मात्र सायंकाळी ६.४५ वाजता सोडल्यामुळे तब्बल दोन तास विद्यार्थ्यांना नाहक त्रास सहन करत बस स्थानकामध्ये बसावे लागले..बस स्थानकामध्ये स्थानक प्रमुख नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांनी चौकशी कोणाकडे करायची? असा प्रश्न विद्यार्थ्यांनी यावेळी विचारला. मात्र वाहतूक नियंत्रकांनी स्थानक प्रमुखांनी बसच्या बाबतीमध्ये आगार प्रमुखांना विचारावे. माझ्याकडे त्याबाबत कोणतीही माहिती नाही. अशा प्रकारचे उत्तर स्थानक प्रमुखांनी दिले.बस आगाराचा सावळा गोंधळ रामभरोसे कारभार चालू असल्याने अधिकारी वर्ग एकमेकांना ऍडजेस्ट करण्याच्याच नादात दिसत आहे. मात्र, विद्यार्थी प्रवासी यांच्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याचे प्रवाशांनी आजच्या झालेल्या प्रकारावरून दिसत आहे..बस स्थानकावरील साऊंड सिस्टिम बंद अवस्थेत आहे. फोन नादुरुस्त आहे. तसेच बस स्थानकाच्या मागील बाजूस घाणीचे साम्राज्य पसरले आहे. याकडे लक्ष देण्याचे सोडून स्थानक प्रमुख बस स्थानकावरती कोणते कामे करतात. हे न उघडणारे कोडे भूमच्या प्रवासांना मात्र पडलेले आहे.भूम बस स्थानकाच्या परिस्थितीबाबत 'दैनिक सकाळ'ने वारंवार पाठपुरावा करून आगर सुरळीतपणे चालवण्यास मदत केली होती. परंतु आगारातील काही अधिकाऱ्यांना हे न पाटल्याने पुन्हा प्रवाशांना वेठीस धरून नाहक त्रास देण्याचा काम काही अधिकारी व कर्मचारी करत असल्याचे दिसून येत आहे..याबाबत नूतन विभागीय अधिकारी अजय पाटील नेमकी काय भूमिका घेतात याकडे प्रवासी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.आमची शहरा चार वाजता सुटल्यानंतर दररोज ४.१५ वाजता एसटी बस असते. मात्र सारखीच आम्हाला जाण्यासाठी बस स्थानकामध्ये उशिराने बस येते, त्यामुळे आम्हाला गावाकडे जाण्यास उशीर होतो.- सना शेख, विद्यार्थी, गुरुदेव दत्त हायस्कूल..माझी मुलगी शाळा सुटूनही दोन तास झाले गावाकडे आली नाही. त्यामुळे मी शिक्षकांना दूरध्वनीद्वारे माहिती विचारली त्यानंतर एसटी बस दोन तास झाले लागलेली नाही असे कळाले. विद्यार्थ्यांना दरोरोज वेळेवर एसटी बस उपलब्ध करून द्यावी अशी आमची मागणी आहे.- राजाभाऊ शेळके, पालक, भोगलगाव.चार वाजता शाळा सुटल्यानंतर विद्यार्थी बस स्थानकामध्ये जातात. मात्र या महिन्यांमध्ये विद्यार्थ्यांना एसटी बस उशिराने सुटत आहे. त्यामुळे गारवा सुटत आहे व विद्यार्थ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. विद्यार्थ्यांना वेळेवर एसटी बस सोडावी अशी आमची मागणी आहे.- संदीप बागडे, शिक्षक, गुरुदेव दत्त हायस्कूल.