Bhoom News : अखेर सात दिवसानंतर भूम येथील शेतकरी पुत्र हभप सतीश कदम महाराजांचे उपोषण मागे

गेल्या सात दिवसापासून भुम येथील उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यालयासमोर तालुक्यातील आष्टा येथील ह.भ.प. सतीश कदम महाराज हे आमरण उपोषणास बसलेले होते.
सकाळ वृत्तसेवा
- धनंजय शेटे

भुम - शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी दुधाला आधारभूत हमीभाव द्यावा, यास इतर मागण्यासाठी गेल्या सात दिवसापासून आमरण उपोषणास बसलेल्या ह.भ.प. सतीश कदम महाराज यांची आणि कृषिमंत्री भरणे मामा यांच्याशी ह.भ.प. प्रकाश बोधले महाराज यांनी मध्यस्थी करून आज उपोषणाची सांगता झाली.

