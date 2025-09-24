मराठवाडा

Bhoom Flood : धाराशिव जिल्ह्यातील भूम तालुक्यातील देवळाली गावचा युवक पाण्याचा अंदाज न आल्याने वाहून गेला

Devlali Taluka : भूम (देवळाली तालुका) येथे अचानक आलेल्या पुरात ३८ वर्षीय युवक वाहून गेला असून गावकऱ्यांमध्ये भीती पसरली आहे.
भूम : मौजे देवळाली तालुका भूम येथील गावा लगत असलेल्या नदी ला आलेल्या पुरा मध्ये युवक वाहून गेल्याची घटना घडली आहे.

