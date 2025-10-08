Bhoom Nagar Parishad Election : भूम नगरपरिषदेच्या दहा प्रभागाचे आरक्षण जाहीर; काही ठिकाणी खुशी काही ठिकाणी गम

भूम : भूम नगर परिषदेच्या सार्वजनिक निवडणुकीची आरक्षण सोडत ता . ८ रोजी येथील तहसील कार्यालयातील सभागृहांमध्ये काढण्यात आले .यावेळी उपविभागीय अधिकारी रैवैयाह डोंगरे ,मुख्याधिकारी शैला डाके यांच्यासह नगरपरिषदचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते ..भूम नगरपरिषदेच्या १० प्रभागांची आरक्षण सोडत काढण्यात आली यामध्ये काही प्रभागांची आरक्षण सोडत विद्यार्थ्यांच्या हाताने चिठ्ठी काढून काढण्यात आली . अनुसूचित जाती महिला तीन ,अनुसूचित जमाती एक ,नागरिकांचा मागास प्रवर्ग पाच ,सर्वसाधारण सहा,सर्वसाधारण महिला पाच याप्रमाणे आरक्षण काढण्यात आले .नगराध्यक्ष सर्वसाधारण महिलेला सुटल्याने निवडणुकीमध्ये घमसन दिसणार आहे .त्यातच काही नगरसेवकांना आपला वॉर्ड आरक्षित पडल्याने निराशा झाली आहे . तर काही ठिकाणी जे अपेक्षित आरक्षण होते तेच पडल्याने भावी नगरसेवकांना सुखकर जाणार आहे ..Punjab Flood Victims :'पॉकेट मनीतून पंजाब पूरग्रस्तांना १४ हजाराची मदत'; आर्या व ओम भावंडांच्या संवेदनशीलता, सर्वत्र होताहे कौतुक.प्र . क्र . एक .अनुसूचित जाती महिला,सर्वसाधारण (एस पी कॉलेज एसटी डेपो , रामहरी नगर ) प्र . क्र . दोन .सर्वसाधारण महिला,अनुसूचित जमाती ( लक्ष्मी नगर,गालिब नगर,जिल्हा परिषद शाळा ,आलमप्रभू रोड ) प्र .क्र तीन .सर्वसाधारण महिला ,सर्वसाधारण ( प .स .कार्यालय ,गुरुदेव दत्त हायस्कूल ,समर्थ नगर,पंडित जवाहरलाल उद्यान ) प्र . क्र . चार .नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला ,सर्वसाधारण (न .प .कार्यालय,ग्रामीण रुग्णालय ,गोष्टी गल्ली ,झगडे गल्ली ,शेळके गल्ली,कदम गल्ली ) प्र . क्र . पाच .अनुसूचित जाती महिला,सर्वसाधारण (आठवडी बाजार ,कल्याण नगर ,वडर गल्ली ,साठे नगर ,कल्याण स्वामी मठ ,शेंडगे गल्ली ,लेंडी नदी ) प्र . क्र . सहा . सर्वसाधारण महिला ,नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (बानगंगा नदी , कसबा ,देशमुख झील'शेटे गल्ली ,नाईकवाडी ) प्र . क्र . सात .नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला ,सर्वसाधारण (गांधी चौक ते गराडा ,वीर सावरकर चौक ,नीलगार खुट ,शालू गल्ली , पौळ घर ) प्र . क्र . आठ .नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला /सर्वसाधारण (मेहंतीशावली दर्गा ,आकरे वीर ,कुरेशी , माळी गल्ली ,मोगल वाडा ,इंद्रा नगर शिवशंकर नगर ).प्र . क्र . नऊ .सर्वसाधारण महिला ,नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (कोष्टी गल्ली ,शिवाजीनगर ,शाळू गल्ली ,लोंढे,आलमप्रभु नाला ,एक टांगी कब्रस्तान . ) प्र .क्र . दहा . जमाती महिला ,सर्वसाधारण (माळी मिल ,न्यू समर्थ नगर ,समर्थ नगर ,इंदिरानगर,शिवाजीनगर ) याप्रमाणे भूम नगरपरिषदेचे आरक्षण सोडत आज जाहीर झाले. यावेळी भूम शहरातील राजकीय नेते उपस्थित होते .यावेळी नगरपरिषदेचे गणेश जगदाळे ,शशी माळी ,तुकाराम माळी ,तानाजी नाईकवाडी,प्रकाश गाढवे ,आर,डी तट ,आर एस मोहिते यांच्यासह नगरपरिषदेचे कर्मचारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.