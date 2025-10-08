मराठवाडा

Bhoom Nagar Parishad Election : भूम नगरपरिषदेच्या दहा प्रभागाचे आरक्षण जाहीर; काही ठिकाणी खुशी काही ठिकाणी गम

Reservation Draw : भूम नगर परिषदेच्या सार्वजनिक निवडणुकीसाठी १० प्रभागांची आरक्षण सोडत जाहीर झाली असून, नगराध्यक्षपद सर्वसाधारण महिलेसाठी आरक्षित झाल्यामुळे निवडणुकीत मोठे घमासान पाहायला मिळणार आहे, तर आरक्षणामुळे काही नगरसेवकांमध्ये निराशा पसरली आहे.
भूम : भूम नगर परिषदेच्या सार्वजनिक निवडणुकीची आरक्षण सोडत ता . ८ रोजी येथील तहसील कार्यालयातील सभागृहांमध्ये काढण्यात आले .यावेळी उपविभागीय अधिकारी रैवैयाह डोंगरे ,मुख्याधिकारी शैला डाके यांच्यासह नगरपरिषदचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते .

